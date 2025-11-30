Paula Picado celebró sus 59 años muy bien acompañada en los camerinos de Mira quién baila

Paula Picado, dueña de Teletica, recibió una sorpresa de cumpleaños en los camerinos de Mira quién baila, donde se dejó ver muy bien acompañada y disfrutando del cariño del elenco del programa.

Paula Picado celebró su cumpleaños 59 rodeada del cariño del elenco de Mira quién baila. (Rafael Pacheco Granados)

El equipo de Mira quién baila celebró este viernes 28 de noviembre los 59 años de Picado con una fiesta improvisada en los camerinos del programa.

Fue el mismo formato el que compartió en sus redes sociales un video donde se ve al elenco completo cantando, bailando y celebrando con ella. En el clip aparece Jeff On interpretando La Bikina de Luis Miguel mientras varios participantes lo acompañan coreando la pieza.

La dueña de Teletica disfrutó música, baile y pastel junto a su nieto Maximiliano. (captura/Paula Picado)

Jeff On puso el ambiente cantando La Bikina mientras todos celebraban a Paula Picado. (captura/Paula Picado)

Paula Picado no dejó de sonreír durante la celebración sorpresa en los camerinos. (captura/Paula Picado)

Así lució la decoración llena de girasoles y globos en el festejo de la empresaria. (captura/Paula Picado)

Picado, quien luce muy emocionada, aparece bailando y cantando al lado de su nieto Maximiliano, hijo de María Jesús Prada, quien no se despegó de su lado durante la celebración.

La fiesta incluyó comida, pastel, globos y una decoración llena de girasoles, uno de los detalles que más llamó la atención del pequeño festejo. El ambiente fue tan cálido que la cumpleañera no dejó de sonreír en ningún momento.