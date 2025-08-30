Paula Picado, dueña de Teletica, encanta a todos con un emotivo mensaje para los participantes de Mira quién baila

Paula Picado, una de las dueñas de Teletica compartió emotivo mensaje con participantes de Mira quién baila. Foto: María José Quesada

Teletica tiene todo listo para empezar una nueva temporada de Mira quién baila y tras conocer las 10 parejas que competirán en la pista, Paula Picado le envió un mensaje a todos.

Picado es una de las dueñas del canal y tanto ella, como sus hijas, siempre están metidas de lleno en todos los formatos, por lo que quiso motivar a los nuevos participantes.

Ella les dio un pequeño discurso donde resaltó que más allá de bailar y entretener al público, lo mejor de este programa es la ayuda económica a obras sociales y les aseguró que harán todo para que ellos sean felices.

“La alegría de pensar que los hospitales, los acilos de ancianos, siempre preguntan cuánto falta para ver el show, eso me motiva muchísimo. Quiero que sientan que el compromiso nuestro es que ustedes sean felices en esta pista, que podamos dar un producto de calidad para que mucha gente lo disfrute y aparte se beneficie”, mencionó.

Dichas palabras encantaron a los participantes, dándoles un norte, y un propósito más allá de la competencia. El mensaje de Picado resonó entre ellos, reforzando la idea de que su esfuerzo en la pista no solo es por la gloria personal, sino por una causa noble que beneficiará a quienes más lo necesitan.

El video sobre el anuncio de las parejas se llenó de comentarios y es que, aunque la gala no ha empezado, muchos tienen sus favoritos. Por ahí escribieron mucho el nombre de Ítalo Marenco, Mari Uriarte y Ericka Morera.