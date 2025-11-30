Gabriela Durán habla de caída que la mandó al hospital y cuenta cómo ha sido su recuperación

La experiodista de Teletica, Gabriela Durán, abrió su corazón con sus seguidores y contó en un video el difícil episodio que está enfrentando desde hace tres semanas, cuando una caída la mandó al hospital.

“Estoy bien, Victoria (su bebé) está bien, mi tobillo no está muy bien, y realmente lo comparto ahora que estoy más tranquila. Sin llorar.

“Sentía la necesidad de compartirlo en mis redes sociales porque no todo siempre es bonito, maravilloso y perfecto”, explicó la comunicadora en el clip grabado en el centro médico.

Gabriela Durán y Kevin Barrantes viven en España. (Gabriela Durán/Instagram)

Un mensaje para quienes no la están pasando bien

Durán comentó que siempre le ha gustado mostrar las cosas tal cual son y que decidió hablar del tema porque quería compartir un mensaje de esperanza para quienes estén viviendo momentos complicados.

Este fue el video compartido por Gabriela Durán en su cuenta de Instagram.

La periodista contó que hace aproximadamente una semana fue operada porque era la mejor opción para su recuperación. Aunque no quiso dar detalles del procedimiento, aseguró que han sido semanas duras, llenas de dolor y paciencia.

Toda la familia está bien

A pesar del susto, la periodista dejó claro que los tres están bien: ella, su esposo Kevin Barrantes y su bebé Victoria. Agradeció también las oraciones y buenos deseos.

Su vida en España y la espera de su bebé

Los periodistas costarricenses viven en España desde hace más de siete años y actualmente están a la espera de la llegada de su primera bebé, un proceso que han compartido con mucha ilusión en redes sociales.