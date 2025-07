Experiodistas de Teletica viven con intensidad la espera de su primera hija, una victoria enviada por Dios

Periodistas Gabriela Durán y Kevin Barrantes esperan su primera hija (Cortesía Gabriela Durán y Kevin Barrantes/Cortesía Gabriela Durán y Kevin Barrantes)

Los periodistas costarricenses Kevin Barrantes y Gabriela Durán viven con intensidad la espera de su pequeña Victoria, un regalo de Dios.

Tras 12 años de relación y cinco de matrimonio, a los comunicadores ticos les llegó una bendición más de Dios, una que planearon y no tuvieron que esperar mucho.

“En diciembre, que estuvimos acá en Costa Rica, tuvimos la conversación de si íbamos o no a tener hijos, porque la posibilidad de no tener estaba ahí y estábamos muy cómodos. Pero de la mano de Dios decidimos que sí queríamos tener hijos”, nos contó Barrantes.

La decisión llevó a la acción porque en enero decidieron dejar de utilizar métodos anticonceptivos y aunque pensaron que el proceso iba a tarde más como en otros casos, la respuesta de Dios llegó muy rápido.

“Teníamos en mente que podía tardar y nos relajamos sin ningún tipo de presión y en un viaje que hicimos en abril por Italia, Austria y Rumania, quedó concebida bebé”, recordó ilusionado.

El embarazo lo descubrieron poco después porque Gabriela tuvo algunos achaques típicos de las primeras semanas: asco, vómito y todo se convirtió en una señal de alerta que luego confirmaron con un test de orina.

“No pensamos que los síntomas eran de embarazo, pero sí. Lo descubrimos juntos y fue mucha emoción y una sorpresa porque se dio muy rápido”.

Actualmente, Gaby está a punto de cumplir cinco meses de embarazo y asegura que descubrió un nuevo sentimiento en su vida, algo que solo una madre puede sentir.

“Me he sentido muy bien, casi no he tenido achaques. En sentimientos tengo una alegría que no sabía que se podía sentir como mujer, yo siento que me encendieron como un botón en mi cuerpo y todo es muy majestuoso. Más bien, necesito bajar revoluciones porque yo soy muy inquieta”, nos mencionó Durán.

La experiodista de Teletica nunca soñó con ser mamá, pero tampoco estaba opuesta a la idea.

“Nunca dije que no quería ser mamá, pero sí es verdad que estaba en una zona de confort muy bonita como profesional, en el matrimonio y como extranjera y me encantaba mucho. Entonces yo pensaba que a uno no le hace falta lo que no tiene. Pero a cómo avanza el matrimonio, llega la pregunta de los hijos y Dios nos premió”.

Kevin Barrantes, Gabriela Durán, embarazados (IG Kevin Barrantes /Kevin Barrantes, Gabriela Durán, embarazados)

Revelación de género en Costa Rica fue un regalo inesperado

Aunque se enteraron rápido, cuando la bebita tenía pocas semanas de gestación, decidieron guardarse la noticia para ellos y contárselo a su familia en persona, por lo que en mayo vinieron a Costa Rica.

“Viajamos para acá porque se lo queríamos contar a todos los de la familia en persona y también queríamos esperar las primeras 12 semanas para contarlo porque, al parecer, en el primer trimestre puede haber muchos problemas”, explicó Kevin.

Aunque el viaje era para dar la noticia, se alargó más de la cuenta y eso les dio la oportunidad de hacer la revelación de género con familiares y amigos.

“El hacer la revelación, fue un regalo, todo ha sido un regalo, esta bebé viene con una bendición muy grande. A mi mamá le encanta decorar, entonces entre ella, Kevin y yo hicimos toda la logística, los detallitos y empezamos a encontrar personas que nos guiaron en el proceso.

“La única persona que sabía era nuestro obstetra, Leonardo Jiménez. Él envió el correo al encargado de la pólvora, así que solo dos personas sabían y al final fue una gran fiesta”, nos contaron.

Tras conocer que serán padres de una niña, confirmaron que el nombre sería Victoria, porque es su victoria de vida.

“Sentíamos dos nombres y uno de esos era Victoria. Hicimos una oración y mucha gente nos dijo que pensaban que era una mujer y que era victoriosa. Es nuestra pequeña victoria porque Dios nos ha ido premiando todo este tiempo desde que nos fuimos de Costa Rica y Dios es el que nos ha estado guiando y el nombre es un recordatorio y una honra a él”.

Ellos aún están en Costa Rica, volverán a Madrid la próxima semana y aún no saben si Victoria nacerá en Tiquicia o en el país europeo, ya que están encantados con la atención del doctor Jiménez.

Otra de las dudas que tienen es de seguir viviendo en España una vez que nazca la bebita, pero como todo en sus vidas, lo dejan en las manos de Dios para que él les muestre el camino.

Dios es el pilar del matrimonio de Kevin y Gabriela (Cortesía Gabriela Durán y Kevin Barrantes/Cortesía Gabriela Durán y Kevin Barrantes)

Natalia Rodríguez fue una de las invitadas a la revelación (Cortesía Gabriela Durán y Kevin Barrantes/Cortesía Gabriela Durán y Kevin Barrantes)

Últimos meses han estado llenos de lágrimas de emoción (Cortesía Gabriela Durán y Kevin Barrantes/Cortesía Gabriela Durán y Kevin Barrantes)