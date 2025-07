(Video) Vea la bonita reacción del periodista Kevin Barrantes al enterarse que será papá: “¡Ay, Kevin!“

Kevin Barrantes y su esposa Gabriela Durán mostraron en un video el momento en que se enteraron que serán papás.

Hace unos días los periodistas Kevin Barrantes y Gabriela Durán anunciaron que serán papás por primera vez luego de años de estar juntos.

Los exempleados de Teletica compartieron un emotivo video en el que mostraron cómo se dieron cuenta de su embarazo y, “¡Ay, Kevin!“, fue lo primero que soltó Gaby.

Gabriela contó que se hicieron la prueba de embarazo juntos porque “el sentimiento de hacerlo ambos no tiene precio”, muy contrario a algunas otras mujeres que prefieren hacerlo solas y luego sorprender a su pareja.

Entre los dos tomaron la prueba de embarazo y la reacción de ambos es bastante bonita, más que ella no dejaba de repetir: “¡Ay, Kevin! ¿qué hacemos?“, al ver que decía embarazada.

La experiodista de canal 7 explicó que ellos dejaron de planificar en enero y que oraron a Dios para que los dejara ser padres este año, pero que jamás pensaron que se fuera a dar tan rápido.

Así se dieron cuenta Kevin Barrantes y su esposa de su embarazo

“Esto no podía ser normal, como yo me venía sintiendo, todo esto no es normal. Esta semana yo me he sentido fatal, me he sentido extraña, he tenido asco, he tenido ganas de vomitar, me duele el estómago, tengo diarrea, o sea, no voy al gimnasio porque me siento cansada. Nosotros dejamos de planificar en enero de este año 2025 porque ya habíamos orado y le habíamos dicho a Dios que queríamos ser papás y fue demasiado rápido”, mencionó ella entre risas de nervios.

Kevin Barrantes y Gabriela Durán se grabaron al momento de enterarse que están embarazados. (IG Kevin Barrantes /Kevin Barrantes, Gabriela Durán, embarazados)

Mientras su esposa hablaba a la cámara Kevin no dejaba de llorar de alegría y no salía del asombro al ver que decía “embarazada”.

La pareja, que vive en España, está actualmente en el país, pues vinieron a darle la noticia a sus familiares y aún no saben si viene una niña o un niño en camino.

