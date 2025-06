Experiodista de Teletica Deportes confesó milagro que vivió en el 2021

Kevin Barrantes es periodista deportivo y vive en España, mercado donde se le han abierto muchas y grandes oportunidades profesionales. ( Instagram Kevin Barrantes./Instagram Kevin Barrantes.)

El periodista deportivo Kevin Barrantes confesó el milagro que vivió en el 2021 en su carrera profesional y lejos de considerarlo un golpe de suerte responsabilizó a Dios por lo sucedido.

Barrantes trabajó un tiempo en Teletica Deportes y desde hace varios años vive en España junto a su esposa, Gabriela Durán, otra recordada experiodista del canal del trencito.

Precisamente fue en esa latitud donde Kevin vivió lo que expuso este viernes en Instagram a modo de anécdota y que tuvo que ver con una oportunidad profesional que le surgió y que casi ve empañada por un tema “migratorio”.

Comenzó recordando que en el 2019 lo contrataron como corresponsal de la Champions League para un proyecto en Facebook Watch.

Kevin Barrantes junto a su esposa Gabriela Durán, también exfigura de canal 7. (Instagram/Instagram)

“En el baile de los derechos de transmisión, la oferta de Facebook fue superada, por lo que el 2021 sería el último año de contrato. Por cosas de la vida, y por trámites de extranjería, en el 2021 yo no podía salir de España, al menos por avión, ya que eso me traería problemas con el trámite que estaba realizando, entonces en la buena teoría, no estaría en la final de la Champions, que ese año sería en Turquía.

“Pero cuando algo está en los planes de Dios, no hay nada ni nadie que pueda evitar que pase; a raíz de las secuelas de la pandemia, la UEFA decidió no realizar la final en Estambul, y la pasó para Porto. Y además, Dios destinó que mi jefe decidiera que hiciéramos el viaje por tierra a Portugal”, mencionó.

Kevin Barrantes en la Champions League

Según Kevin, el trámite migratorio que hacía le impedía salir de España por avión, pero no por tierra y esa excepción le permitió participar en la cobertura el último año del contrato.

“No lo podía creer. INCREÍBLE como Dios hizo eso realidad.

“Puedo decir que ha sido una de las coberturas que más he disfrutado, pude cerrar con broche de oro un proyecto maravilloso donde pude cumplir mi sueño de niño de cubrir la mejor competencia de clubes del mundo. Dios me permitió estar en Porto cuando la posibilidad era nula, Dios me permitió despedirme del proyecto como cualquiera hubiera querido; pero por alguna razón, Dios no ha permitido que esté en un proyecto similar desde entonces”, continuó.

