Experiodistas de Teletica que viven en España revelan su mayor temor ante el apagón

Los periodistas Gabriela Durán y Kevin Barrantes, exfiguras de Teletica, tienen varios años de vivir en España. Fotografía: Instagram Gabriela Durán. (Instagram/Instagram)

Los periodistas Gabriela Durán y Kevin Barrantes, exfiguras de Teletica, contaron cuál fue el mayor miedo que tuvieron en medio del apagón eléctrico que, sorpresivamente, dejó a oscuras a España, Portugal y parte de Francia, este lunes.

Durán y Barrantes llevan años viviendo en Madrid, la capital española, una de las ciudades donde más personas se vieron afectadas por la situación, que provocó suspensiones y cancelaciones de vuelos y servicios de trenes y metros, y gran caos.

A través de Instagram, los comunicadores confirmaron que, dichosamente, están bien, aunque sí impactados por la eventualidad; principalmente, porque son cosas que no suelen ocurrir en países de primer mundo, como en el que viven.

“En la casa estuvimos full candelas, pero inclusive al frente de nuestra casa, en los edificios no hay luz, entonces sigue siendo preocupante, solo en algunas partes hay luz. Sé que hay mucha gente que nos ha escrito preocupados; muchísimas gracias. Para los que somos de Latinoamérica esto es un poco más normal, pero para un país como España o Portugal esto es un colapso masivo. Es un colapso inusual”, dijo Gaby.

Gabriela Durán dijo que la situación que vivió España este lunes fue histórica. Fotografía: Instagram Gabriela Durán. (Instagram/Instagram)

“Nosotros estamos bien, gracias a Dios. Fuimos a comprar comida, agua, y muchas cosas, pero por el momento España está colapsada”, continuó la también productora audiovisual y creadora de contenido para redes.

Durán mencionó que en medio de las tinieblas, Kevin y ella hablaron del temor que habría sido para ellos enfrentar la situación alejados; por dicha, para ese momento estaban juntos.

“Estamos en nuestra casa porque la mayoría del tiempo teletrabajamos y eso es bastante bueno, pero Kevin y yo estábamos pensando en si yo me hubiera ido a trabajar; si Kevin hubiera estado en otro país o viceversa, ¿cómo nos habríamos comunicado? Hubiéramos estado casi 10 horas sin estar comunicados”, reveló.

Además, destacó que al estar juntos y ser creyentes en Dios, confiaron en que todo iba a salir bien. “Uno se hubiera preocupado bastante, pero aquí somos muy creyentes, oramos bastante, estuvimos tranquilos, pero también uno se preocupa por otras personas”, afirmó Gabriela.

La pareja confía en que para este martes el servicio de electricidad esté restablecido en todo el país. “La travesía que tuvimos hoy (este lunes) estuvo interesante”, recalcó.

Gabriela y Kevin grabaron un vlog sobre esas horas en tinieblas, pero aún no lo han compartido con la gente.

Experiodista de Teletica relata cómo vivió el apagón en España

En sus tiempos en Costa Rica, Durán trabajó en la televisora del trencito en Buen día, el canal TD+ y como periodista de Teletica Formatos, la unidad que produce programas como Dancing with the Stars, Nace una estrella o Tu cara me suena, entre otros.

Barrantes, por su parte, colaboró en Teletica Deportes e incluso es frecuente que haga algunos reportes desde Madrid para canal 7.