Los emotivos votos que marcaron la boda de Jéssica López, exparticipante de Nace una estrella

La cantante y exparticipante de la más reciente temporada de Nace una estrella, Jéssica López, sorprendió a sus seguidores al revelar nuevos detalles de su boda con el músico Jimmy Sierra, celebrada este fin de semana.

La pareja se había comprometido en agosto de este año y finalmente dieron el sí en una ceremonia llena de emoción.

Videos revelan momentos íntimos del enlace

Jéssica no había compartido mucho sobre su boda, más allá de una publicación de su esposo y algunas historias; sin embargo, este domingo dejó ver más gracias a unos videos en los que fue etiquetada.

Jéssica López compartió videos emotivos de su boda con Jimmy Sierra. (Lilly Arce/Lilly Arce)

En uno de ellos aparece López diciendo sus votos de amor con la voz entrecortada y gran emoción.

Estos fueron los votos de Jéssica López.

“Para muchos, el matrimonio es más un punto de llegada, pero para mí es el inicio de empezar a trazar ese camino, de construir esa vida que queremos tener juntos, de la mano de Dios.

“Cada día le doy gracias a Dios por el buen hombre que puso en mi vida: un buen hijo, un buen hermano, y sé que Dios no se equivocó al darme un buen esposo”, expresó.

Jéssica López lució un espectacular vestido. (Jéssica López/Instagram)

Un momento lleno de fe y sentimiento

La artista también mencionó el compromiso que desea mantener con su esposo, incluso en los momentos difíciles. “Te amo, sos el hombre que le pedí a Dios”, agregó.

Los enamorados también sacaron sus pasos prohibidos.

Así se vivió la celebración

En otros videos se aprecia el espectacular atardecer que acompañó la ceremonia, además de escenas donde los recién casados bajan tomados de la mano y disfrutan de un baile muy acaramelado durante la fiesta.

También se aprecia que fue una boda muy elegante y bastante privada, con un grupo reducido de invitados.