Jéssica López, exparticipante de Nace una estrella, se casó tres meses después de su compromiso

Jéssica López, exparticipante de la más reciente temporada de Nace una estrella, contrajo matrimonio este fin de semana en una boda de ensueño.

El esposo, Jimmy Sierra, compartió la emoción del momento en redes sociales: “Día 1 de esta historia tan bonita”, escribió.

LEA MÁS: Esto dijo Keyla Sánchez luego de no lograr la meta en la Teletón 2025

Detalles de la ceremonia y la decoración

Jimmy Sierra publicó una fotografía en blanco y negro tomando la mano de su pareja para dar el paso en el altar.

Jessica López se comprometió en agosto de este año en un viaje romántico a Suiza. (Cortesía/Cortesía)

Además, en una de las historias que compartió el músico de uno de los invitados, se aprecia el vestido blanco de la cantante: un diseño de escote y volado en la parte de abajo. Él, por su parte, lució un traje elegante de color gris.

Jimmy Sierra publicó esta imagen de su boda. (Jimmy Sierra/Instagram)

LEA MÁS: Leonardo Perucci volvió a la televisión nacional

En el fondo de las imágenes se aprecia un hermoso marco repleto de flores. Según las fotografías, se trató de una ceremonia que destacó por su elegancia.

Fue apenas en agosto de este año que la pareja de enamorados se comprometió, en un paseo de ambos en Suiza.

Desde La Teja les enviamos nuestras felicitaciones a la pareja.