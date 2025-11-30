Esto dijo Keyla Sánchez luego de no lograr la meta en la Teletón 2025

Keyla Sánchez fue una de las presentadoras que se unió a la Teletón para intentar alcanzar la meta de los ₡600 millones, cuyos fondos serán destinados al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.
Este año, la campaña no logró llegar a la meta establecida, ya que el último corte de recaudación fue de ₡504.374.806.
Tras el resultado, Keyla expresó por medio de sus redes sociales agradecimiento por la buena obra de los costarricenses.
El mensaje de gratitud de la presentadora
“Hoy mi corazón está lleno de orgullo y gratitud. La Teletón 2025 nos recordó, una vez más, que cuando Costa Rica se une... ¡nada nos detiene! Todo por nuestros adultos mayores. Gracias a cada persona, familia, empresa y corazón solidario que dijo sí a ayudar.
“Juntos logramos recaudar ₡504.374.806. Juntos demostramos que la solidaridad sigue siendo la fuerza más grande de nuestro país. Este monto no es solo una cifra, es esperanza, salud, oportunidades y vida para miles de adultos mayores y familias que lo necesitan”, fue parte del mensaje de la presentadora.
Además, agradeció a Teletón por inspirar y por permitir demostrar que el país es una nación “de corazón gigante”.