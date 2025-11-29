Ginnés Rodríguez vivió lo que nadie desea durante la Teletón

Ginnés Rodríguez tuvo su propio momento “trágame tierra” este viernes durante el inicio de la Teletón 2025.La presentadora de Repretel fue parte del equipo de animadores que inauguró la edición de este año de la maratónica, pero las cosas no salieron como ella lo esperaba.

Esto le pasó a Ginnés Rodríguez en Teletón

El pantalón no aguantó la emoción

Rodríguez pasó por un momento que nadie desea durante la transmisión ya que el pantalón que llevaba puesto le jugó una mala pasada.Ella misma documentó la situación por la que pasó en sus redes mientras le contaba el “chasco” a Andrés Zamora, el popular Padre Mix.

“Usted sabe que uno aquí lo da todo, verdad: las horas de sueño, sacrifica uno todos estos raticos; pero quien lo dio todo esta noche fue mi pantalón. Vea”, le dijo Ginnés a Andrés detrás de cámaras de la maratónica.

En ese momento, la figura de Las Historias, programa de canal 11, mostró que su pantalón, al parecer de cuerina, se le empezó a descarapelar completamente, una verdadera emergencia para alguien que está frente a las cámaras.

“El pantalón está pidiendo cambio”, le respondió Zamora a la periodista en medio de risas.

La culpa fue del brinco

“Llegaron Los Rabanes, nos pusimos a brincar y se emocionó mucho (el pantalón) y se rajó”, explicó Rodríguez.

El Padre Mix bromeó con que por dicha estamos en diciembre para que alguien le regale un pantalón.

“Yo me uno a tu pantatón”, terminó la pareja de animadores el singular momento.