Ginnés Rodríguez sorprende con su canto, aunque le terminó tirando a la Selección Nacional

La presentadora Ginnés Rodríguez dejó a más de uno sorprendido al demostrar que, además de brillar en pantalla, también tiene talento para el canto.

Y lejos de guardárselo para un escenario formal, decidió usar su voz para tirarle —con buen humor— a la Selección Nacional de Costa Rica, tras su eliminación del Mundial 2026.

La presentadora de Las Historias desde muy joven ha sido amante del canto, puesto que formó parte del coro Laus Deo, que fue donde conoció a su fallecido esposo Gerardo Zamora; sin embargo, esa faceta la tenía en el olvido.

Ginnés decidió apuntarse a una colaboración muy divertida con el actor de doblaje tico Pablo Leal. Juntos parodiaron uno de los temas de la película Encanto, pero con una letra hecha especialmente para resumir, en clave de comedia, los sufridos tropiezos de la Tricolor.

No se habla de la copa del mundo, se llama la parodia que grabaron para redes sociales.

“Nicaragua se fue en el Nacional, contra Honduras lo pasé muy mal; Haití fue como un huracán. No se salva ninguno, no, no, no”, entona la presentadora con toda la dramatización posible.

Al final del video, Leal remata con un grito: “¡Exacto Ginnés!”, imitando la famosa frase del estudiante que se volvió viral cuando la dijo sin saber que todos lo escuchaban en una clase virtual.

Ginnés, metidísima en el papel, le responde: “¿Usted sabe que lo estoy viendo, verdad?”, cerrando la parodia con broche de oro y dejando claro que, cuando hay que reírse del mal rato futbolero, ella se apunta sin pensarlo.

Pero también grabaron la canción original de la película de Disney, la cual también tuvo buena aceptación por sus seguidores.