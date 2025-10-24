Ginnés Rodríguez confiesa batalla que libra por enfermedad que afecta su rostro

La presentadora de Repretel, Ginnés Rodríguez, abrió su corazón este viernes al contar la batalla que libra contra una enfermedad en la piel que, principalmente, le ha afectado el rostro.

Rodríguez decidió hablar del tema mientras mostraba los resultados del tratamiento estético al que se sometió para controlar la situación que padece desde hace algún tiempo.

Ginnés Rodríguez compartió esta fotografía de cómo tenía su cara hace un año producto de la afección que tiene. Fotografía: Instagram Ginnés Rodríguez. (Instagram/Instagram)

“Me empezaron a salir pecas coquetas”

Según contó, por ahí del 2023, comenzaron a aparecerle unas “pequeñas y coquetas pecas” en su cara, apenas visibles al inicio, pero que con el paso del tiempo se convirtieron en manchas más notorias.

Al notar los cambios, acudió al médico y le diagnosticaron melasma, una enfermedad cutánea crónica que produce manchas oscuras en zonas expuestas al sol, como la cara.

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, el melasma se caracteriza por manchas hiperpigmentadas que suelen aparecer por exposición solar o cambios hormonales.

Ginnés Rodríguez explicó que lleva un tratamiento estético especial para tratar el problema que le produce en el rostro la enfermedad que tiene. Fotografía: Instagram Ginnés Rodríguez. (Instagram/Instagram)

Un tratamiento que le devolvió la confianza

Tras el diagnóstico, la presentadora inició un tratamiento estético innovador llamado Cosmelán, que le ayudó a bajar la intensidad de las manchas y mejorar el aspecto de su piel.

“La piel queda roja, caliente, te arde y descama como una quemada con sol. Me oculté del sol y maquillaje por 7 días y seguí al pie de la letra cada paso”, relató Ginnés.

Seis meses después, la comunicadora aseguró que el tratamiento sigue controlando el problema, aunque las manchas reaparecen si pasa mucho tiempo al sol.

“Los días que paso al sol mucho tiempo aparecen las manchas, pero el tratamiento las oculta”, explicó.

Incluso señaló que, aunque se aplique bloqueador solar, las manchas tienden a reaparecer.

Ginnés Rodríguez se hizo este tratamiento por enfermedad que afecta su rostro

“Me quité las manchas y gané libertad”

Ginnés explicó que decidió hablar del tema para inspirar a otras personas que atraviesan algo similar y demostrar que la belleza real no depende del físico.

“Yo a mi ego lo tengo controlado. Estoy tan convencida de que no hay cambio físico que sume o reste al valor que ya tengo y a la Ginnés real (la que no se puede ver en un espejo), que puedo hablar de esto sin filtro”, expresó.

“Me quité las manchas y gané más libertad, comodidad y ganas de andar sin maquillaje”, concluyó.