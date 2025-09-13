¿Tiene aspiraciones políticas Ginnés Rodríguez? Esto respondió la periodista

Ginnés Rodríguez habló con los tacos de frente. (Archivo/Archivo)

A Ginnés Rodríguez le lanzaron la pregunta de si se mandaría a un cargo político y la presentadora no dudó en reaccionar, dejando a muchos intrigados sobre unas posibles aspiraciones políticas.

Mientras estuvo como invitada en el pódcast Loud Talks, de Diego De Lou, donde hablaron de varios temas, salió a relucir el de la política, por lo que la periodista no dudó en responder con los tacos de frente.

Ginnés Rodríguez confesó que valora más un trabajo en una fundación u organización antes que un cargo político. (redes/Captura de video)

“Me han llegado aspiraciones políticas, pero solo los ríos no se devuelven, ¿verdad? No me veo ahí. Valoro mucho mi paz, me quiero mucho, quiero a mi familia y valoro ese tiempo en familia. Creo que es un trabajo muy desgastante en donde se puede hacer muy poco para cambiar las cosas”, explicó la presentadora de Informe 11 Las Historias.

Rodríguez confesó que, antes de meterse en el mundo de la política, preferiría involucrarse de lleno en un trabajo ligado a una organización o fundación, donde, según ella, se puede accionar más que en un cargo público.

“Es mi humilde opinión”, concluyó.