Teleguía Farándula

Ginnés Rodríguez sorprendió a muchos al salir como nunca antes en televisión nacional

Ginnés Rodríguez mostró al público una faceta desconocida

Por Hillary Chinchilla Marín
Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez salió como nunca antes en televisión nacional. (Archivo/Archivo)

La presentadora Ginnés Rodríguez sorprendió a miles de personas al salir como nunca antes en televisión nacional.

La periodista vivió este lunes un programa muy intenso y diferente en Las Historias pues terminó saliendo en televisión completamente transformada.

Todo empezó porque recibió en el set una visita muy especial, la del Chavo del 8, esto por el Día del Niño.

“Hola a todos, cómo ha cambiado la vecindad, estamos celebrando el Día del Niño, ¿por qué usted no está vestida como una niña?”, le consultó El Chavo.

Ella le dijo que tenía razón, por lo que le llevaron ropa de una niña, pero no de cualquiera, sino una sueta similar a la de La Chilindrina.

Ginnés se transformó en la querida amiga del Chavo, se peinó como ella, y hasta se hizo las famosas pecas. Durante todo el programa demostró que estudió a detalle al famoso personaje, ya que actuó como ella.

El programa temático fue todo un acierto, porque a la gente le gustó mucho ver a la querida comunicadora en esta divertida faceta.

Ginnés Rodríguez se convirtió en La Chilindrina
Ginnés Rodríguez se convirtió en La Chilindrina (Captura/Captura)
Ginnés Rodríguez se convirtió en La Chilindrina
Ginnés Rodríguez estudió los gestos del personaje para imitarlos. (Captura/Captura)
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

