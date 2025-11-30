Farándula

Teletón Costa Rica no llegó a la meta de ¢600 millones, ¿cuánto faltó para alcanzarla?

La recaudación llegó a ¢504 millones y usuarios en redes apuntan al adelanto de la fecha como una posible causa

Por Silvia Coto

La Teletón Costa Rica cerró su último corte con ¢504.374.806, lejos de la meta de ¢600 millones propuesta para este 2025.

Faltaron poco más de 95 millones para llegar a la ansiada meta.

En redes sociales, numerosos usuarios comentaron que realizar la maratónica antes del pago de los aguinaldos pudo influir en que no se alcanzara el objetivo.

La Teletón 2024 no llegó a la meta (Club Activo 20-30/Cortesía)

Este año, la causa estaba dedicada por primera vez a apoyar a la población adulta mayor, ya que los fondos serán destinados al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, centro especializado que requiere equipamiento y mejoras para atender a los abuelitos.

Teletón 2025 (redes/Captura de video)

A pesar del resultado del corte, Teletón hizo un llamado a la solidaridad e invitó a quienes deseen y puedan colaborar a continuar aportando por medio de las cuentas bancarias y los servicios de mensajería de texto.

Teletón costa ricameta teletónteletónhospital nacional de niñoshospital de geriatríadonar teletón
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

