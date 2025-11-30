El “Cura DJ” viene con todo: padre Guilherme dará un show electrónico este domingo en Costa Rica

El padre Guilherme, más conocido como el “Cura DJ”, dará un show este domingo y ya tiene a un montón de ticos curiosos y apuntados para verlo en acción.

El padre Guilherme, conocido como el “Cura DJ”, tocará este domingo en el festival ONEIRO.

El famoso sacerdote portugués llegará a Costa Rica para poner a sonar su música en el festival ONEIRO, donde será parte de la oferta artística de este domingo 30 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde en el Centro de Convenciones.

El mismo padre Guilherme confirmó en sus redes sociales su participación, lo que encendió la emoción de sus seguidores ticos, quienes ya lo han visto viralizarse en múltiples videos mezclando música electrónica en tarimas de todo el mundo.

Las entradas para el evento están disponibles en cr.publitickets.com.

Según el Espectador, el padre Guilherme ha construido una carrera muy particular gracias a su habilidad para mezclar la vocación religiosa con la música electrónica, convirtiéndose en una sensación en redes sociales.

El sacerdote nació en Guimarães, Portugal, donde descubrió su gusto por la música electrónica desde joven, mucho antes de entrar al seminario. Y cuando se ordenó, no dejó esa pasión botada, más bien la incorporó a su trabajo pastoral.

Sus primeras presentaciones fueron pequeños eventos para su comunidad, pero con el tiempo su energía, sus mensajes positivos y los momentos de reflexión que incluye en sus shows lo llevaron a ganar fuerza y presentarse en escenarios cada vez más grandes.

Este domingo, los ticos podrán vivir esa experiencia en vivo.