Banda Municipal de Acosta muestra uniforme que vestirá en soñada gira por México

La Banda Municipal de Acosta (BMA) reveló el uniforme que vestirá en los próximos días, durante la gira que realizará por México.

Los músicos de la reconocida banda lucirán prendas con diseños que ensalzan los valores y la esencia de Costa Rica, rindiendo un tributo especial a la guaria morada, nuestra flor nacional, “como símbolo de identidad y orgullo”.

Los integrantes de la Banda Municipal de Acosta estrenarán este uniforme en su gira por México. Fotografía: Cortesía BMA. (Cortesía/Cortesía)

Uniforme inspirado en Costa Rica y en la cultura mexicana

La propuesta creativa de la gira “Acosta es de todos”, con la que la banda aterrizará en México, celebra además la riqueza de la fauna costarricense, representada por osos perezosos, dantas, ranas y tucanes.

“A su vez, la identidad gráfica integra diseños inspirados en los alebrijes, expresión de la cultura artesanal mexicana, caracterizada por criaturas fantásticas pintadas con colores vibrantes y llenas de simbolismo. El resultado es una fusión visual que celebra la riqueza cultural, histórica de ambas naciones, reflejando su espíritu creativo y su conexión con la naturaleza”, destacaron en un comunicado de prensa.

La delegación será de 220 representantes

Los directores de la banda, José Manuel Mora Corrales y Julio César López Zeledón, confirmaron que viajarán a México con una delegación de 220 participantes, repartidos entre músicos, bailarines, personal de apoyo y más.

“Las presentaciones comprenden un repertorio donde serán interpretadas piezas como mix criollo (Amores de Laco, Ticas lindas, Caballito nicoyano, Tambito), Swing pura vida (Pájaro ‘cantaor’ y Soy tico) y Pájaro carpintero (de la cantautora costarricense María Mayela Padilla). Adicionalmente, interpretarán el Ticomex, una combinación de piezas tico-mexicanas”, indicaron.

La Banda Municipal de Acosta viajará este jueves a Ciudad de México con 220 integrantes. Fotografía: Cortesía BMA. (Cortesía/Cortesía)

Participarán en el desfile Bolo Fest y en acto por la Abolición del Ejército

La BMA se presentará este sábado 29 de noviembre, a las 3 p.m., en el Desfile Bolo Fest, que recorre el emblemático paseo La Reforma de Ciudad de México.

Además, el lunes 1 de diciembre participarán en un acto conmemorativo por la Abolición del Ejército de Costa Rica, a las 7 p.m., en la plaza de la Constitución, el famoso Zócalo.

