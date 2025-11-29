Farándula

Banda Municipal de Acosta eriza la piel con su presentación en importante festival navideño de México

Costarricenses se presentaron este sábado en el Bolo Fest 2025 que recorrió el popular paseo La Reforma, en Ciudad de México

Por Manuel Herrera

La Banda Municipal de Acosta dejó el nombre de Costa Rica por todo lo alto este sábado durante su espectacular presentación en el Bolo Fest, uno de los festivales navideños más grandes e importantes de Ciudad de México.

Este vistoso desfile, organizado cada año por la tienda mexicana Liverpool, recorre a finales de noviembre el popular paseo La Reforma, llenando las calles de música, carrozas e inflables gigantes.

Banda Municipal de Acosta
La Banda Municipal de Acosta se presentó este sábado en el tradicional desfile navideño mexicano Bolo Fest. Fotografía: Facebook BMA. (Facebook BMA/Facebook BMA)

Cerca de 700 mil personas disfrutaron del talento tico

La agrupación costarricense fue invitada a participar este 2025 y, según la prensa mexicana, el evento convoca a cerca de 700 mil personas a lo largo de la emblemática ruta.

En redes sociales, la banda compartió varios videos donde se aprecia el ambiente electrizante que provocaron con su presentación.

Así sonó la Banda Municipal de Acosta en México

Mexicanos corearon “pura vida, Costa Rica”

En algunas grabaciones, se escucha al público mexicano gritar “pura vida, Costa Rica” mientras los ticos interpretan temas nacionales como “El Tambito”, además de ritmos más comerciales que encendieron al público y llevaron el sabor costarricense hasta tierras aztecas.

220 músicos, bailarines y apoyo viajaron a México

Los directores de la banda, José Manuel Mora Corrales y Julio César López Zeledón, explicaron recientemente que al viaje asistieron 220 participantes, entre músicos, bailarines, staff de apoyo y más.

Banda Municipal de Acosta llevó el "pura vida" a México

Próxima parada: el Zócalo de Ciudad de México

La celebración navideña no será el único escenario. Este lunes 1 de diciembre, la Banda Municipal de Acosta se presentará a las 7 p. m. en el famoso Zócalo, como parte del acto conmemorativo por la Abolición del Ejército en Costa Rica.

