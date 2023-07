Hacer trabajo comunal podría salvar a Keyla Sánchez de ir un juicio por conducción temeraria

Keyla Sánchez podría no sentarse frente a un juez gracias a una petición de su abogado. Instagram

Keyla Sánchez podría librarse de ir a juicio luego de ser acusada del delito de conducción temeraria y falsedad ideológica gracias a una petición que hizo su abogado.

La presentadora de Teletica tenía una audiencia el pasado 30 de junio en el Juzgado Penal de Pavas; pero esta fue cancelada y aún se está a la espera de una fecha. Sin embargo, su defensor presentó hace unos días una propuesta alternativa que generó que su caso fuera trasladado a Justicia Restaurativa y así evitar un juicio oral y público.

Este departamento judicial está evaluando si acepta la solicitud de la defensa que estaría basada en implementar una opción restaurativa como alternativa a la solución del conflicto jurídico. Es decir, que a la presentadora se le imponga hacer trabajo comunal, que se llegue a una conciliación o a la reparación integral del daño causado como medida para que el proceso quede está ahí.

El carro de Keyla Sánchez quedó en pérdida total. Cortesía.

La misma oficina de prensa del Poder Judicial nos confirmó que el caso está en manos de Justicia Restaurativa desde el pasado 11 de julio y que no pueden dar mayores detalles.

“En relación con su consulta, se informa que según sistema electrónico de la Oficina de Justicia Restaurativa de San José, el expediente ingresó el 11 de julio del 2023 a dicha oficina y que además, conforme el artículo 4 inciso c) de la Ley de Justicia Restaurativa, los procedimientos restaurativos se rigen por la confidencialidad y privacidad, tal como indica dicha numeral: ‘las actuaciones que se realicen en los procedimientos de justicia restaurativa no serán públicas para terceros...’. Basado en lo anterior, no es posible suministrar la información solicitada”, nos respondieron al correo.

Los hechos por los que se investiga a la ramonense ocurrieron el 31 de marzo de 2022 cuando iba conduciendo su vehículo en aparente estado de ebriedad y terminó colisionando contra un muro de contención del peaje de Ciudad Colón. Por este hecho, la presentadora de Calle 7 sufrió algunas lesiones en su cuerpo y a su carrazo del año le dieron pérdida total.