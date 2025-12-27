Hanzell Carballo celebra vivir con la mente libre y lejos de los vicios

La cantante cristiana Hanzell Carballo sorprendió con una publicación que hizo esta semana en redes en la que celebró vivir con la mente libre y lejos de los vicios.

Carballo es muy conocida en el país ya que antes del giro cristiano que dio su vida, trabajó por años en el canal musical VM Latino, donde fue una de sus figuras principales.

Hanzell Carballo compartió esta fotografía con el sincero mensaje que compartió. Fotografía: Instagram Hanzell Carballo. (Instagram/Instagram)

Hanzell no dio contexto a su publicación de Instagram, simplemente abrió su corazón y expresó lo que consideró necesario y suficiente.

“¡Qué bonito vivir así, con la mente libre, lejos de vicios, de cosas vacías y de cargas innecesarias”, afirmó Carballo en el inicio del revelador mensaje.

“Abrazando lo eterno en medio de lo sencillo, desligándonos de tantas cosas de este mundo que nos pueden atar. A veces son cosas materiales, otras veces son el afán, la avaricia, el orgullo… cosas que poco a poco van endureciendo el corazón”, continuó.

Hanzell finalizó reconociendo que “soltar” da paz y felicidad. “¡Qué bonito aprender a soltar todo esto y disfrutar a Dios, la vida lo que Él creó”, apuntó.

Hanzell Carballo durante los tiempos en los que trabajó en VM Latino. Fotografía: Archivo LT. (Archivo/Archivo)

La publicación de Hanzell tiene muchas reacciones de seguidores. Algunos apuntan a cómo se ve en la fotografía que compartió con el mensaje, y otros, a lo que dijo.

“¡Qué bella!”, “una diosa”, “eres una mujer muy hermosa”, “Dios siga resplandeciendo esa belleza que puso en ti”, “Dios es amor eterno para todos sus hijos e hijas en la fe”, son algunas cosas que la escribieron a la recordada figura televisiva.

