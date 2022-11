Harrick Mc Lean es el juez de hierro en “La voz mundialista”

23/10/2018, Radio Monumental, la Uruca, San José Programa deportivo "120 minutos" Los periodistas que presentan el programa son: Harrick Mc Clean (de lentes), Pablo Guzmán (saco celeste), Rodolfo Mora (camisa blanca) y Maynor Solano (saco y camisa azul). En la imagen: Fotografía: Jose Díaz/Agencia Ojo por Ojo (Jose Diaz)

El pasado domingo a las 8:00 de la noche inició el nuevo programa de Repretel, Conexión Mundialista, que tiene concursos, campeonato de fút-tenis y “la voz mundialista”.

La voz mundialista es una competencia que busca un nuevo talento para la narración de partidos de fútbol en el país, y los experimentados narradores y comentaristas de Repretel y Monumental, Harrick Mc Lean, Hernán Morales y Óscar Segura son los encargados de juzgar a los participantes.

Tras el primer programa ya quedó bastante claro que Harrick Mc Lean será el juez de hierro, el narrador incluso calificó con la nota más baja a uno de los primeros participantes.

“Hace cuatro años en la voz del gol fui el bueno, este año voy a ser el más estricto con aspectos técnicos, si me toca dar un 4 o un 5 lo voy a hacer, pero tengo que ver originalidad, que los participantes manejen nombres y aspectos técnicos”, comentó en una conversación con La Teja.

Según el periodista, hasta su propia esposa le reclamó las bajas calificaciones que sacó en el inicio del reality.

“Hoy en la mañana hasta la doña me reclamó, pero toca, Hernán (Morales) y Óscar (Segura), van a ser más suaves, pero yo no voy a dejar que vengan a imitar. Al último muchacho le iba a dar un 3, pero imitó a Kristian Mora y me tocó ponerle un 1″, explicó

Mc Lean agregó que le gusta participar en este tipo de programas y que espera que alguno de los participantes logre encontrar una buena oportunidad.

“Es una experiencia linda, a mí me gusta, hace años cuando estuve con Pilo Obando y Hernán lo disfrute mucho. Espero que en esta oportunidad salga un buen narrador, Costa Rica necesita narradores, pero originales, que no estén imitando a otros”, mencionó.

Para Harrick el gol lo es todo y espera que los próximos participantes hayan tomado nota de los aspectos que tomará en cuenta en los siguientes programas.

“Nosotros no los conocemos para nada, ni les vemos la cara, eso deben de aprovecharlo. Para mí que sean originales y le den importancia al gol es lo más importante, espero que los participantes que siguen estén en todas y hayan visto qué nos gusta y qué no. Yo no le voy a regalar puntos a nadie, pero tampoco le voy a quitar la oportunidad si lo hacen bien”.

El comunicador espera poder ayudar y aconsejar a todos los concursantes que se presenten en los próximos 7 programas, donde tres más serán de clasificación y los últimos 4 de eliminación con los finalistas.

Conexión mundialista se podrá ver por canal 6 los domingos a las 8:00 pm hasta el 18 de diciembre.