Jorge Vindas y María González presentarán nuevo proyecto de Repretel

María González ahora conducirá junto a Jorge Vindas el programa mundialista que prepara canal 6. Archivo

Jorge Vindas y María González serán los conductores de un programa que estrenará Repretel el próximo 6 de noviembre.

Ellos serán la cara principal del espacio Conexión Mundialista que se transmitirá todos los domingos, a las 8 p.m., por canal 6, y que se hará para repasar los partidos y las incidencias que ocurran durante el Mundial de Qatar.

Esta es la primera vez que ambos trabajarán juntos, pues solo han coincidido en ocasiones cuando a Vindas lo invitan a participar en Conexión Fútbol de canal 11.

Esta mañana la producción de Repretel se encargó de grabar con ellos los anuncios que se empezarán a ver próximamente en la pantalla para promocionar el programa.

María González aceptó participar en Dancing “engañada”

Desde que María llegó al canal de la Uruca, ha caído en gracia con los altos mandos por eso cuando la invitaron a ser presentadora de Dancing with the Stars, de canal 7, no le pusieron peros con tal de no dejarla ir.

En este nuevo espacio también participarán algunos periodistas deportivos de Repretel y no solo darán noticias sino que también tendrá su parte de entretenimiento para que el televidente no cambie de canal.