¿Hasta cuándo estará Natalia Suárez en Telenoticias?

La periodista Natalia Suárez renunció a Telenoticias luego de 14 años en canal 7.

La periodista Natalia Suárez sorprendió a todos, hasta a sus compañeros de redacción, tras renunciar a Telenoticias la mañana de este 9 de febrero.

La presentadora de la edición matutina tenía 14 años laborando para canal 7, por lo que su decisión asombró a propios y extraños.

Suárez nos contó que la decisión la tomó hace días y que tras conversarlo con sus jefes, Ignacio Santos y Lázaro Malvares, decidieron dar un tiempo prudente para hacer oficial su salida del noticiero hasta este viernes.

Además, nos confirmó hasta cuándo la dejaremos de ver en la pantalla del trencito.

“Hace días ya había conversado con mis jefes y pues nos tomamos el tiempo para acomodarnos y demás, con todas las nuevas rutinas, y voy a estar en el canal todavía hasta la próxima semana. Ya desde hace rato había conversado con ellos sobre mi salida para estas fechas y se me cumple (el preaviso) hasta la próxima semana, entonces estaré ahí hasta entonces con la edición de la mañana”, mencionó.

De momento, no puede anunciar hacia dónde ni qué funciones desempeñará en la otra empresa, pero confesó que a pesar de que recibió una buena oferta se le hizo muy difícil tomar la decisión de renunciar porque le harán mucha falta sus compañeros de redacción.

“Es muy difícil por los años, son muchos años, y también por el cariño a todas las personas que trabajan aquí. Telenoticias tiene un equipo profesional impecable y además de eso, un equipo humano muy bueno, en Telenoticias trabaja gente buena gente y gente a la que le tengo mucho cariño y eso obviamente hace difícil una decisión como esta porque después de tantos años no son compañeros de trabajo, sino amigos míos, amigos cercanos a los que quiero muchísimo y a los que admiro profesionalmente, pero bueno, esperando que el cambio sea para bien”, agregó.

LEA MÁS: Renuncia una de las periodistas más destacadas de Telenoticias

Compromisos familiares

Natalia se convirtió en mamá hace poco más de un año y el deseo de pasar más tiempo con su hijo Vicente fue algo que pesó para tomar la decisión de dejar el noticiero.

“Tengo compromisos de mamá, compromisos de dinámica familiar y demás, que requerían un cambio laboral, eso es básicamente”.

La periodista Natalia Suárez dijo que extrañará mucho a sus compañeros deTelenoticias.

De hecho, confesó que fue hasta este viernes cuando sus compañeros Daniel Céspedes, Adrián Marín y Yahaira Piña se enteraron de su partida tras terminar el noticiero de la matutina.

“Hoy conversé con ellos. A mí me da muchísima nostalgia y a ellos también porque tenemos muchísimo tiempo de trabajar juntos, pero ellos son un equipo excelente que va a seguir trabajando sin ninguna dificultad y no, con nostalgia, pero deseándole lo mejor el equipo de Telenoticias y ellos también me desearon lo mejor en mis nuevas funciones”, expresó.

Natalia se encargaba de presentar las noticias de las 5:55 a. m. de lunes a viernes, pero ahora su lugar lo ocupará Yahaira Piña.