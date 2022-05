Hasta este lunes se sabrá si Bryan Ganoza estará en el Costa Rica Flow Fest

Bryan Ganoza ya da por un hecho que estará en el Costa Rica Flow Fest pero el organizador dice otra cosa. Instagram

Un alegrón de burro pareciera ser lo que le dieron a Bryan Ganoza este viernes en el programa “De boca en boca” porque todavía no está asegurada su participación en el Costa Rica Flow Fest.

El Cabro más macabro se presentó en este espacio para conocer cómo quedó la votación que estaban haciendo en sus redes sociales y saber si el público en verdad quiere que esté en este concierto de música urbana. La mayoría de los votos fueron positivos.

El presentador Bismarck Méndez mencionó: “Bryan Ganoza tendrá sus 15 minutos de fama. Viejo se te cumplió el sueño, como me alegra” cuando lo llamó al set.

Sin embargo, el empresario artístico Don Stockwell, organizador de este evento que se realizará el 25 de junio, le aseguró a La Teja que esa votación no asegura que Ganoza B, el diamante esté como artista nacional invitado en este concierto.

“Yo no he confirmado nada. En estos momentos no se ha decidido absolutamente nada con respecto a Ganoza. El lunes estaremos haciendo el anuncio de los artistas nacionales confirmados”, dijo el productor.

[ Bryan Ganoza asegura que cantaría gratis si lo dejan participar en el Costa Rica Flow Fest ]

Don Stockwell aseguró que todavía no tiene un contrato firmado con Ganoza y que por eso no puede asegurar nada de momento de que estará en el festival. Instagram

El cantante y ahora futura estrella de “Dancing with the stars” estuvo en vivo en el programa del 7 y agradeció todo el apoyo que le han dado sus “macabros”. Además estaba tan feliz con el resultado de la votación.

“Estoy superfeliz, no tengo palabras, de verdad. Gracias a todos los que se metieron a apoyar, dejaron sus comentarios positivos, de todo corazón y con toda la humildad del mundo. Yo tenía que estar ahí, voy a estar ahí y les prometo que no los voy a defraudar”, dijo Ganoza en el programa.

Don Stockwell aseguró que de momento no tiene firmado un contrato con el Cabro más macabro y que tampoco ha hablado directamente con él sobre este tema.

Es decir, el sueño de Bryan de ofrecer su primer concierto oficial en el país todavía está en veremos.