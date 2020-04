“Nosotros planeamos un lanzamiento para unas 400 o 500 personas, pero al final estuvieron conectadas 4500 personas (en el Facebook Live), yo de eso me enteré hasta que terminó el concierto, por dicha, porque sino me hubiera dado sustillo. La verdad me sentí muy bien con esa ansiedad rica que genera el escenario. Hubo canciones que sentí que me salieron mejor en los ensayos que ese día”, contó entre risas.