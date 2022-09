“¡Hasta siempre ídolo!” Así se despide Sergio Solano de Bryan Ganoza

Bryan Ganoza abandonó por segunda ocasión y ahora sí para siempre la pista de Dancing with the Stars. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

El hermano de la guapa Johanna Solano está dolido por la segunda eliminación de Bryan Ganoza de Dancing with the Stars.

El deportista Sergio Solano fue uno de los que más luchó para que el “cabro más macabro” regresara a la competencia de baile y aunque lo logró, su “ídolo” no puedo seguir avanzando hasta la gran final.

Su alegría le duró tan solo tres semanas, pues los jueces decidieron en la gala de este domingo que el cantante y bailarín abandonara la competencia de baile para siempre y a dos galas de que se termine el programa.

Hermano de Johanna Solano es el más feliz con el regreso de Bryan Ganoza a la pista de Dancing

Sergio y Bryan se conocieron en una de las actividades que preparó el programa para que se llegara el público a conocer las estrellas. Archivo

“¡Hasta siempre ídolo! Ya no será lo mismo”, escribió en su cuenta de Instagram el ciclista.

Además, señaló que para él y todos los seguidores del “macabro” se había terminado el programa y que están con el corazón roto.

“Felicidades mae, sos una gran persona que se merece todo el apoyo y respeto. Lograste cosas grandísimas demostrando quién realmente eras, mi respeto total. #MacabroForever”, publicó Solano.

Sergio además hizo un video muy especial en TikTok con fotos e imágenes de cuando se conocieron por primera vez y le dedicó la canción “Un amigo es una luz”, de Enanitos Verdes.

Es decir, de verdad que el deportista quedó dolido por la segunda expulsión de Ganoza y queda demostrado que la amistad que se formó entre ellos gracias a este programa es sincera.

Sergio había contando que el apoyo hacia Bryan nació de forma desinteresada porque ni lo conocía.

“A mi me parece que es un buen mae, un muchacho que la pulsea, que lucha por lo que quiere y me pareció una buena ficha para apoyar. Así fue como nació el apoyo, es un apoyo real, yo le dije a mi familia desde el principio ‘voy con Bryan y voy a muerte con él’. A parte que yo veo que es un mae que le mete vacilón al programa, energía cuando está en la pista y por eso nació el apoyo hacia él y no solo mío, también en mi casa vamos con él”, dijo Sergio en una entrevista pasada.

Hermano de Johanna Solano cumplió su deseo de conocer a Bryan Ganoza