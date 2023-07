Hay algo que Marilin Gamboa siempre trata de evitar aunque para muchos es un placer

Marilin Gamboa es uno de los rostros más populares de Teletica. (Instagram)

Marilin Gamboa aprovechó un paseo familiar en el que anda en playas del Coco, en Guanacaste, para hacer una confesión sobre ella que llamó bastante la atención.

La presentadora de 7 Estrellas contó el lunes por la tarde que se iba a dar una escapadita muy rápida con la familia y eso la tenía muy feliz; pero otra cosa más contribuyó a esa felicidad de la oriunda de Moravia.

Gamboa dijo en Instagram que en el viaje iba a “evitar la fatiga” de manejar, algo que no le gusta para nada hacer y que trata de evitar cada que pueda.

“Yo no sé ustedes, pero amo cuando no me toca manejar. Trato de evitarlo siempre”, reveló la presentadora de Teletica.

Así reveló Marilin Gamboa lo que trata de evitar en su vida. (Instagram)

El comentario no lo hizo así no más, sino que lo acompañó con una fotografía de ella donde se ve bien relajada casi que acostada en el sillón trasero del vehículo en el que iba.

Desde luego que Marilin se ve guapísima y muy “fashion” en la imagen, donde lleva un look playero bastante cómodo y fresco.

Del paseo con la familia, Mari ha compartido algunos de los principales momentos, como la visita que hicieron este martes al parque de aventuras Ponderosa, en Liberia.

Marilin Gamboa anda de paseo con toda su familia. (Instagram)

Ah pero si piensan que la de canal 7 y su gente entraron gratis al cotizado parque liberiano, ella misma fue muy clarita en sus redes sociales de que no fue así, de que su visita no es como influenciadora ni nada por el estilo, sino que todo lo han pagado con su dinerito.