Hay algo que tiene chivísima a la chef Sophia Rodríguez

Sophia Rodríguez compartió un tajante mensaje. (Instagram)

La reconocida chef Sophia Rodríguez compartió un tajante mensaje en su cuenta de Instagram, revelando aquello que le molesta profundamente.

En su publicación, la macha abordó el tema de juzgar las maternidades ajenas y hace un llamado a dejar de hacerlo, dándoles un consejo a las personas.

“Casi no recibo ese tipo de mensajes, pero cuando los recibo confieso que me molesto tanto. Vos no sabés si algo es la continuidad de ese niño, no conocés su rutina y empezás a juzgar y condenar refiriendo a expertos, teóricos por una imagen de pocos segundos que viste”, detalló.

La chef dejó claro que cada madre tiene su propio estilo y enfoque en la crianza de sus hijos. Algunas son más estructuradas y siguen una rutina rigurosa, mientras que otras, como ella, son más flexibles y se adaptan a diferentes circunstancias; sin embargo, enfatizó que en todos los casos, las madres están buscando lo mejor para sus hijos.

Sophia Rodríguez dejó un mensaje en Instagram. Captura

Además, la macha hizo hincapié en que si alguien no va a construir con sus palabras y solo busca atacar, es preferible que se abstenga de hacer comentarios negativos.

Recordemos que la conocida chef es mamita de Juliana Zoch Rodríguez, quien nació el pasado 1° de agosto del 2023.