Hemorragia en el labio fue el detonante para que LuisGa Loría dejara el alcoholismo

LuisGa Loría, cantante de Los Ajenos, tiene 10 meses de estar sobrio, tras susto que se llevó con su salud. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Al cantante LuisGa Loría, vocalista y líder del grupo Los Ajenos, hay pocas cosas que lo asustan, pero la hemorragia que sufrió una noche mientras dormía le paró el pelo, pues sabía que su salud estaba en juego.

Ese fue uno de los detonantes para que el artista decidiera ponerse en control médico y reconociera que el consumo del alcohol estaba acabando con su vida.

LuisGa compartió su testimonio de vida, al cumplir 10 meses sobrio, en el pódcast “Aquí entre nos” de La Teja y que usted puede ver por YouTube.

Según nos contó, él era un tomador más que “social”, pues en un día podía echarse en el desayuno unas 5 cervezas, otras 10 o más mientras almorzaba, un par de traguitos después y en la noche cuando cantaba se podía bajar un litro de algún tipo de alcohol para terminar bien entonado.

LuisGa Loría tomaba todo el día y todos los días y su vicio lo inició a los 12 años. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, una noche le pasó un episodio que fue como una cachetada y que lo hizo entender que si no paraba la tomadera se podía morir.

“Antes de ir al doctor, tuve un problema de una hemorragia que me asustó muchísimo. Estaba dormido y se me partió el labio, o sea, como decir de reseco que se te parte el labio y te sale un poquito de sangre. Yo estaba totalmente dormido y empiezo a sentir como gotas que caen como si hubiera una gotera en el techo. Entonces, me despierto y digo, ¡qué raro!, no hay goteras. Cuando enciendo la luz estoy bañado en sangre, pero bañado en sangre. Empiezo a ver de dónde me está saliendo y era del labio. O sea, el labio tiraba sangre y me estaba pringando. Imagináte la cantidad de sangre que era, parecía una puñalada. Entonces nos levantamos y todo este horror de ver esa escena de terror ahí en la cama, yo todo ensangrentado, me duró como media hora o más en que se me parara la hemorragia de una simple rajadita por resequedad", contó.

El médico le explicó que eso fue a consecuencia de que su cuerpo ya no estaba generando plaquetas por el mismo consumo excesivo de alcohol había dañado su hígado y bazo.

El cantante de “Pamela Chu” y “Mireya” estuvo a punto de ser diagnosticado con cirrosis y hoy dice estar más que feliz con el cambio que tomó su vida desde que no toma una gota de alcohol.