Henry Moya y cantante Yorleny Castillo fueron a terapia de pareja

Yorleny Castillo y Henry Moya se habían separado en noviembre del año pasado pero cinco meses después ya estaban juntos. Facebook

El empresario musical Henry Moya y la cantante Yorleny Castillo están más juntos y felices que nunca.

A pesar de que la pareja nos había confesado a finales del año pasado que el amor se había acabado entre ellos, fue gracias a la terapia de pareja que lograron resolverlo todo.

En mayo cuando nos enteramos que la pareja había regresado intentamos conversar con ambos, pero en ese entonces prefirieron no referirse al tema.

Sin embargo, ahora que la llama del amor está más viva que nunca, la cantante de Calle 8 decidió hablar y contarnos que ese bache les sirvió para darse cuenta cuánto se aman y que lo mejor era recuperar la relación.

Cantante Yorleny Castillo se separó de Henry Moya y de la agrupación Calle 8

“Estuvimos en un proceso, pues sí, me separé de él y yo sí estaba que no quería volver, pero estaba el asunto de mi hija y bueno... yo siempre he querido mucho a Moya, ya eran muchos años juntos, y al final lo hablamos, fuimos a terapia y decidimos volver.

“Decidimos arreglar por bien las cosas, recibimos terapia de pareja dos meses y luego yo le dije que me sentía curada y él también, y la verdad es creo que hemos estado superbién, mejor que nunca, la verdad. Tal vez nos hacía falta que nos movieran las ramas y nos cayéramos para madurar un poquito los dos”, contó Yorleny.

Henry, por su parte, solo se limitó a decir que estaba muy feliz de que estén de nuevo juntos y que él nunca abandonó a su pareja ni a su hija (Génesis, de 6 años) durante el tiempo que estuvieron separados.

Yorleny es la cantante principal de Calle 8, grupo de su pareja Henry Moya. Facebook

Henry Moya y la cantante Yorleny Castillo están juntos de nuevo

Volvió, pero con condiciones

En noviembre, cuando Yorleny nos contó sobre la separación definitiva entre ellos, también dijo que dejaría de cantar con Calle 8, pues su deseo era seguir trabajando como solista para así no tener que verse en cada baile de la agrupación.

Yorleny Castillo ahora también trabaja como solista y le va puras tejas. Foto cortesía

Pero nuevamente está con el grupo, eso sí, antes de regresar le puso sus condiciones a Moya.

“Sí, volví al grupo, pero igual sigo trabajando como solista. A Henry le dejé fijo los viernes, sábados y domingos para la agenda del grupo, pero él sabe que entre semana trabajo yo solita porque la verdad me ha ido superbién como solista”, mencionó.

De hecho, actualmente Calle 8 se encuentra de gira por el país con el grupo mexicano Miramar y esta semana estarán en Cartago, Osa, Puerto Jiménez, Golfito, entre otras comunidades.

Henry Moya: “Estoy llevando todos los gastos de la casa de Yorleny”