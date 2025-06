Marco Picado, heredero de Teletica, revela su lucha contra el alcoholismo y su vida “desenfrenada”

Marco Picado tiene 36 años y es nieto de Olga Cozza de Picado, la dueña de Teletica. Instagram: Marco Picado. (Instagram/Instagram)

Uno de los herederos de Teletica abrió su corazón este lunes 9 de junio para hablar de su lucha contra el alcoholismo y su estilo de vida desenfrenado.

Por medio de una publicación en Instagram, Marco Picado, nieto de doña Olga Cozza de Picado (dueña del canal del trencito), se sinceró sobre ese sensible tema.

“Hace exactamente un año tomé la segunda mejor decisión de mi vida. La primera fue acercarme a Dios, y sin Él, esta decisión no hubiera sido posible”, dijo Picado en una larga publicación de Instagram.

El popular piloto de cuadraciclo –uno de los mejores del país– celebró que este lunes está cumpliendo el primer año sin tomar alcohol algo que, aceptó, nunca imaginó que lograría.

“No ha sido fácil. Alejarme de las distracciones del mundo, de todo lo que por tantos años me jaló, de un estilo de vida desenfrenado que terminé odiando. Llegó un punto en el que me cansé de mi propia porquería, pero con disciplina y con Dios a mi lado, lo estoy logrando”, afirmó Marco, quien es hijo de Marco Picado Cozza, quien falleció hace 29 años.

El piloto, de 36 años, aceptó venir de una familia que siempre le inculcó las creencias en Dios y el agradecimiento, pero nada de eso le sirvió en su lucha hasta que él decidió rendirse a Dios.

Marco Picado es uno de los pilotos de cuadraciclo más famosos del país. Fotografía: Instagram Marco Picado. (Facebook)

“Vengo de una familia que desde pequeño me enseñó a creer y a agradecer. Pero fue hasta que decidí buscar a Dios de verdad y rendirme ante Él con todas mis debilidades que empecé a ver un verdadero cambio. Acepté el daño que me hice a mí mismo y a las personas que más me quieren, y fue ahí donde entendí por qué nunca antes había podido cambiar”, afirmó.

Marco dijo que no iba a entrar en mucho detalle pero sí recalcó: “Dios es real. Es increíble. Y quien lo busca de verdad, lo encuentra. Hoy vivo un día a la vez, con humildad, con ganas de aprender en cada paso, sabiendo que este camino es para siempre, y que nunca voy a dejar de crecer”.

Picado agradeció a la gente que ha estado a su lado en las buenas y en la malas y que le han dado una mano amiga “cuando no me lo merecía”.

Marco Picado abrió su corazón en esta extensa publicación que hizo en Instagram este lunes. Fotografía: Captura Instagram Marco Picado. (Instagram/Instagram)

“Me arrepiento de muchas cosas, sí, pero todo lo vivido me ha formado. Y hoy con la frente en alto puedo decir que estoy enfocado y claro en el camino que quiero seguir. Gracias Dios. Sin vos, nada de esto sería posible”, finalizó.