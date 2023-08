Hermana de Choché lloró al compartir recuerdo que le hace un nudo en la garganta a cualquiera

María del Mar y Nathalia eran grandes amigas. Facebook.

La creadora de contenido Nathalia Romano, hermana de Choché, todavía recuerda con gran cariño a la periodista María de Mar Umaña, quien falleció en el 2020, y era una de sus mejores amigas.

“Aún te recuerdo. Casi a diario, en aquellos momentos donde podíamos estar derrochando alegría o en aquellos momentos donde nos dábamos la mano y decíamos: ‘es duro, pero tranquila loca, todo va a estar bien’. Eras una mujer encantadora, con un sentido del humor inigualable y una sonrisa contagiosa que iluminaba cualquier lugar donde estuvieras”, escribió en su cuenta de Instagram.

Romano agregó que Umaña siempre le dio palabras francas que ella muchas veces necesitaba escuchar aunque no le gustaran y tuviera que tragar grueso.

“Eras ese consejo certero que hacía que mi corazón quedará quieto, tranquilo, reposado y tomará acción sobre cualquier tema”, expresó.

“Aún no puedo creer que te fueras tan rápido de este mundo terrenal y todas sus vicisitudes. Cuánto me hubiera encantado que estés en esta etapa de mi vida de señora, mamá, profesional tranquila, más llevadera y relajada, como te gustaba la vida. Sé que me miras, me abrazas a la distancia y muchas veces me envías el diente de león angelical que veo que cae a mi alrededor cuando te pienso”, escribió.

La macha en su publicación agradeció a su amiga todos los momentos que estuvieron juntas, las anécdotas y por todos los años de amistad que compartieron.

“Gracias por todos los años de amistad sincera, gracias por heredarle el nombre a mi hija y por esas ganas de jalarme el cabello. Te amo, te amaré, te extraño y te siento como aquel día que nos despedimos”, expresó.

Romano en sus historias compartió una foto llorando donde escribió que a veces costaba desapegarse de los seres queridos, así mismo le dio algunos consejos a sus seguidores deseándoles que ojalá la vida les diera una amiga como la que ella tuvo.

La querida periodista María del Mar Umaña, falleció el 9 de julio del 2020, debido a que tenía un cáncer en varios órganos y, al parecer la enfermedad ya estaba muy avanzada.

Umaña de 32 años, era bastante conocida en el medio ya que trabajó durante mucho tiempo en el extinto programa Intrusos de la Farándula de Repretel y posteriormente en Giros, así mismo había creado una academia de modelaje con la expresentadora Verónica González.