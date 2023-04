Hermana de Choché Romano muestra el gran cambio físico que ha tenido

Nathalia Romano dice que el bajar de peso le ha costado sudor y lágrimas pero que sigue poniéndole. Instagram.

Nathalia Romano, la hermana menor de Choché Romano, mostró el gran cambio físico que ha tenido en los últimos años, más que todo, después de convertirse en mamita.

En una publicación en sus redes sociales, Naty mostró la gran diferencia entre la que era antes con la que es ahora y a decir verdad, el cambio sí ha sido grande.

“Hoy quiero abrirles mi corazón… Ha sido un camino difícil, de años, es más, de TODA MI VIDA. Tengo 34 años de luchar con patrones alimenticios no saludables, con glotonería, con ‘cómase todo lo que está en el plato y no desperdicie’, con bulimia, con calmar mis demonios internos con un plato de comida, con llorar una situación difícil con una bolsa de snacks, chocolates o helados.

“La obesidad es el peor enemigo de todos, no la podemos romantizar jamás (bueno, aunque si usted está bien cómo está quédese ahí), pero en mi caso, la obesidad, la prediabetes, el cansancio, los triglicéridos, el colesterol, la autoestima, la falta de aire, el no poder jugar libremente con mi hija, el ‘no llegar’ para amarrarme los zapatos y el no poder ir a una tienda a ponerme y comprarme la ropa que me gustaba ME ESTABA MATANDO POCO A POCO.

La hermana del comediante señaló que lloraba porque estaba muy frustrada con la situación.

“Miles de veces lloré en un baño, miles de veces me comparé, miles de veces pregunté cómo llegué hasta aquí, miles de veces celé a Henry con esa mujer más delgada y saludable que yo, miles de veces me sentí menos , incluso, ya el espejo y la cámara de fotos eran mis peores enemigos. Pero sabe qué, hoy puedo y quiero decirle que aunque el camino es DURÍSIMO, porque es duro, sí se puede”.

Naty contó que está desde hace un tiempo en manos de un nutricionista y que aunque le dan antojos y de vez en cuando peca, por lo menos trata de ser constante y no excederse.

“Quiero decirle y abro mi corazón para que no se sienta solo, que yo también sufro y sufrí por eso y que todos los días, a cada minuto, usted tiene el poder de elegir”, comentó.

Recordemos que en varias ocasiones Choché ha confesado que sufre de los mismos trastornos y ha intentado bajar de peso, aunque una vez que lo hace vuelve a subir. Eso sí, tampoco ha dejado de pulsearla.