Hermana de Choché Romano mostró los resultados de su cirugía estética y de una empezaron a criticarla

Natalia Romano, hermana de Choché Romano, mostró como va su recuperación y los resultados de su cirugía. (redes/Instagram)

La influencer Natalia Romano volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de mostrar, por primera vez, cómo luce su cuerpo tras la cirugía estética a la que se sometió hace apenas unas semanas.

La hermana del presentador Choché Romano decidió posar en traje de baño para enseñar los resultados de su operación, con la que buscaba la silueta que siempre había querido.

En las imágenes se le ve muy segura de sí misma, luciendo una marcada cinturita, caderas más pronunciadas y un trasero más grande, cambios que, según dejó ver, la tienen muy contenta.

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Sin embargo, como suele pasar en redes sociales, no todo fueron halagos.

Natalia Romano mostró como luce su figura ahora después de la cirugía estética. (redes/Instagram)

Debido a que estaba usando bikini, también se podía notar la cicatriz reciente de la cirugía, lo que provocó que una seguidora le enviara un comentario bastante duro.

“Una cicatriz de terror”, escribió la usuaria.

Lejos de quedarse callada, Romano respondió públicamente, y aprovechar para explicar que su cuerpo aún está en proceso de recuperación.

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“Para comentarios como este (que no quiero ni exponerla, porque no vale la pena) recuerden tres cosas”, comenzó diciendo.

La creadora de contenido explicó primero que todavía no ha pasado ni un mes desde que se sometió a la operación, por lo que es normal que la cicatriz aún esté muy visible.

Así es el antes y después que compartió la influencer Naty Romano para contar cómo va su recuperación. (redes/Instagram)

Además, agregó que las cicatrices siempre lucen más fuertes al inicio, pero con el paso del tiempo tienden a mejorar considerablemente.

“Todas las cicatrices al principio nos dan miedo y ya después no nos enseñan ni el recuerdo”, comentó.

Incluso, puso como ejemplo otra marca en su cuerpo que hoy casi ni se nota.

“Yo no sé ustedes, pero vean la cicatriz de mi cesárea, ya ni se ve, así que va a ser la de mi abdominoplastía, casi imperceptible, porque así lo declaro”, respondió con seguridad.

Naty había contado que decidió operarse para mejorar su figura y sentirse más cómoda con su cuerpo, un proceso que ha compartido abiertamente con sus seguidores.

Por ahora, la creadora de contenido sigue mostrando poco a poco los resultados de su nueva silueta, aunque también ha dejado claro que la recuperación todavía continúa y que el resultado final se verá con el paso de los meses.