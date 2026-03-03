Hermana de Choché Romano revela la cirugía que no se hizo y hoy lamenta profundamente

Nathalia Romano contó que se arrepiente de no haberse hecho los implantes cuando ya estaba en el quirófano.

La creadora de contenido Nathalia Romano, hermana del presentador y locutor Choché Romano, abrió la cajita de preguntas en Instagram y terminó confesando algo que tenía atravesado.

LEA MÁS: Choché Romano defiende a su hermana tras recibir pregunta sobre su apariencia

A finales de febrero se sometió a varios procedimientos estéticos, pero ahora reconoce que se quedó con las ganas de hacerse uno más. Y sí, hoy se arrepiente.

LEA MÁS: Natalia Romano salió a defender a su esposo tras decir que sus cirugías estéticas salvaron su matrimonio

Todo salió porque una seguidora le preguntó directamente: “Naty, ¿cuándo te haces los implantes de seno?”. Lejos de esquivar la consulta, respondió sin filtros.

Contó que ella misma se ha preguntado por qué no aprovechó la cirugía para hacerlo todo de una vez. Sin embargo, explicó que fue su doctora quien le recomendó esperar.

Nathalia Romano días después de sus cirugías. (Nathalia Romano /Nathalia Romano)

Según detalló, la especialista prefirió priorizar su recuperación y cuidar primero la parte baja del cuerpo antes de pensar en otro procedimiento. La idea era dejar pasar alrededor de nueve meses antes de considerar una nueva intervención.

Aun así, Nathalia admitió que como mujer se estresa y siente que pudo haber salido de una vez con todo listo.

Recordemos que Romano se realizó una lipotransferencia en glúteos y caderas, además de una abdominoplastía para mejorar la zona abdominal, especialmente después de su embarazo y tras una importante pérdida de peso.

Desde entonces ha compartido parte del proceso de recuperación en redes sociales, donde también ha sido transparente sobre los cambios físicos y emocionales que ha vivido.

Por ahora no confirmó fecha para los implantes, pero dejó claro que es algo que sigue valorando. Mientras tanto, continúa enfocada en su recuperación y en los resultados de las cirugías que ya se realizó.