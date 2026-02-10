Natalia Romano salió a defender a su esposo tras decir que sus cirugías estéticas salvaron su matrimonio

Natalia Romano confesó que nunca se ha sentido bien con su peso y que su esposo la pasa motivando para que haga ejercicio y coma mejor.

La influencer Natalia Romano, hermana del humorista Choché Romano, volvió a ser centro de conversación en redes sociales luego de asegurar que las cirugías estéticas que se realizó “salvaron su matrimonio”, declaraciones que generaron críticas y opiniones divididas.

Ante la polémica, Naty decidió explicar el contexto de sus palabras, defendiendo tanto su proceso personal como a su esposo, Henry Tacsan, a quien muchos señalaron tras sus declaraciones.

“Cuando digo que la Naty de 90 kilos no es la misma de 60, es porque hoy me siento mejor conmigo misma”, explicó la influencer, aclarando que su esposo nunca dejó de quererla por su peso. Sin embargo, señaló que en su relación siempre han tenido una comunicación muy abierta y honesta.

LEA MÁS: Natalia Romano revela que sus cirugías estéticas “salvaron su matrimonio”

Además, fue enfática en que el autocuidado es un tema importante dentro de su matrimonio.

“Nosotros somos del pensar que qué lindo es ver a la pareja cuidada, arreglada, maquillada, con una ropita bonita. No es lo mismo verla desalineada y despeinada”, comentó, destacando que esto forma parte de la dinámica que ambos comparten.

Lucha de años

Romano también habló de su lucha personal con el peso, que inició desde que tenía 10 años, y aseguró que nunca se sintió cómoda con su cuerpo hasta ahora.

“Siempre iba a la playa tapándome, me costaba encontrar ropa. Qué rico es llegar a una boutique y pedir lo que me gusta y no lo que me queda”, relató.

Según explicó, su esposo siempre la motivó a cuidarse, no solo por estética, sino por salud y autoestima.

“Por qué digo que salvó mi matrimonio, porque en el caso de Henry a él siempre le han gustado las mujeres cuidadas, arregladas, bonitas. Además, cuando yo estaba pasadilla siempre le gustaba que yo me peinaba, me maquillaba, me arreglaba, hiciera ejercicio. Siempre ha intentado que me meta al gimnasio de él, de verdad que él intenta lo que sea para que por salud, por autoestima y, de rebote, por belleza yo me sienta mejor”, señaló.

LEA MÁS: Natalia Romano reveló cómo se siente al quedar fuera de Mira quién baila pese a pulsearla tanto

También reconoció que su inseguridad afectaba otros aspectos de su vida en pareja, incluida la intimidad, pero dejó claro que un matrimonio no depende únicamente del físico.

“Hay muchas cosas más que engloban un matrimonio, pero no todo el mundo está preparado para escuchar este tema que es polémico, pero importante: el autocuidado propio y de la pareja”, afirmó.

Natalia Romano y su esposo Henry Tacsan pasan compartiendo en redes sociales todo lo que hacen juntos.

Finalmente, aseguró que hoy se encuentra en una etapa plena y feliz, y que decidió dar estas explicaciones principalmente para su comunidad.

“Para las chicas que se aman como yo y saben cómo soy; a las que solo buscan hate (odio), chao”, concluyó.

Natalia Romano, hermana de Choché Romano, tuvo que salir a defender a su esposo ante los ataques que recibió.