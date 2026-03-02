Choché Romano defiende a su hermana tras recibir pregunta sobre su apariencia

Choché Romano decidió hacer una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram para responder dudas de sus seguidores.

Choché Romano y su hermana Natalia Romano, ambos creadores de contenido, son muy unidos. (redes/Instagram)

Una de las consultas que le hicieron tenía que ver con su hermana Natalia Romano y su reciente cirugía estética, por lo que el presentador y humorista no dudó en contestarla y salir en su defensa.

Naty se sometió la semana pasada a un procedimiento médico para eliminar la grasa de su abdomen y moldear su trasero y cintura, por lo que está en proceso de recuperación.

“¿Qué piensa de su hermana tuneada?”, fue la directa pregunta que recibió el comediante, quien respondió con un mensaje marcado por el cariño y el respeto.

En su reflexión, Choché señaló que, más allá de su opinión personal, lo realmente importante es cómo se siente ella con la decisión que tomó.

“Cada persona que decide someterse a una cirugía estética siempre tiene mucho significado detrás”, expresó.

Amor no condicionado

En esa línea, destacó las cualidades personales de su hermana, a quien describió como “un ser humano excepcional y una mujer espectacular”. Además, fue enfático en señalar que su amor como hermano no está condicionado por la apariencia física.

Este fue el mensaje que recibió Choché Romano sobre su hermana Natalia Romano. (redes/Instagram)

“A mí me da lo mismo si anda colocha, rubia, con kilos más o kilos menos. Mi amor no depende de eso”, afirmó.

Finalmente, Choché aseguró que lo único que realmente le importa es verla feliz y realizada.

“Verla así hace que mi corazón se alegre con ella”, agregó.

Natalia, al ver su respuesta, no dudó también en postear: “Te amo. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser”.