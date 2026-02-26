Hermana de Choché Romano presume su nueva figura tras pasar por el quirófano

Nathalia Romano mostró los resultados de su operación.

La creadora de contenido Nathalia Romano decidió enseñar sin filtros cómo quedó luego de la cirugía estética a la que se sometió esta semana.

La hermana de Choché Romano publicó en su cuenta de Instagram una fotografía recién salida del quirófano. En la imagen aparece acostada, utilizando una faja postoperatoria y con gesto serio, pero dejando ver el resultado: una silueta marcada tipo reloj de arena.

“Salí chiquillas… Hierba mala nunca muere”, escribió junto a la fotografía, fiel a su estilo directo.

Romano ingresó este miércoles a sala de operaciones para realizarse varios procedimientos estéticos. Entre ellos, una lipotransferencia en glúteos y caderas, además de una abdominoplastía con la que buscaba mejorar la zona abdominal, especialmente después de su embarazo y tras una importante pérdida de peso.

La influencer ya había contado a sus seguidores que quería hacerse estos cambios para sentirse más cómoda con su cuerpo. Ahora, con la primera imagen publicada, dejó claro que está satisfecha con la decisión.