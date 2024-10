Hermana de Choché Romano se antojó de tener otro hijo, pero se le olvidó un pequeño gran detalle

Choché Romano y su familia celebró este domingo la revelación de sexo de su segundo hijo y será una niña.

Obviamente, en la celebración estaba su hermana Natalia Romano, quien se terminó antojando de tener un segundo hijo.

Pero no solo ella sino que su hija María del Mar también terminó pidiéndole a ella y a su esposo que quiere una hermanita como su prima Leah.

Nathy explicó que en sus historias de Instagram que después de tener a su hija sufrió de depresión post-parto y quedó muy traumada, por eso siempre dijo que no quería tener más bebés. Sin embargo, al ver que su hija ya entró a materno y que sus traumas quedaron atrás cambió de opinión, pero se le fue un gran pequeño detalle.

Natalia Romano explicó que su esposo ya no quiere tener más hijos.

Según dijo, cuando conversó con su esposo de agrandar la familia éste le recordó que él está por cumplir 50 años (en dos años) y que ya le había dicho que “ni loco” quería volver a chinear a esa edad. Además, como ya habían acordado que no querían más hijos se hizo la vasectomía.

“Le dije: ‘Henry, yo creo que ya podemos tener otro bebé. Ya me voy sintiendo menos agobiada, más descansada, Mary ya está grande, me voy sintiendo un poco más sola porque Mary está mediodía en el kinder, etc, etc’. Pues resulta que en ese momento Henry se volvió y me dijo: ‘lo que soy yo personalmente ni loco voy a tener más hijos, ni con usted ni con nadie, así que si quiere contar con alguien no cuente conmigo’”, reveló.

Natalia Romano habló de tener otro hijo

La influencer mencionó que al principio la respuesta de su pareja le molestó, pero que después de analizarlo y ponerse en los zapatos de él, comprendió que a ella tampoco le gustaría volver a cambiar pañales, a las trasnochadas y llantos nocturnos cuando tenga casi 38 años (actualmente tiene 35).

Ella también reconoció que a nivel personal está “agotada” con la maternidad, pero que todo se lo deja a Dios porque al final la vasectomía no es un problema porque puede ser reversible o bien optar por la inseminación.

Además, le pidió a sus seguidores que oren mucho por ellos para ver si su esposo cambia de opinión más adelante.

Choché Romano tendrá una hija más.

Aún así hizo otra historia junto a su esposo sobre este tema y él nuevamente le volvió a dejar claro que no quiere más hijos.

Por otro lado, Natalia recibió una gran noticia la noche del domingo y es que ya no está bloqueada en Instagram, pues según contó, días atrás habló de un tema controversial y la red social decidió quitarle hacer “en vivos” por varios días.

Curiosamente, a su hermano Choché también le bloquearon su cuenta oficial de Instagram días atrás y tuvo que abrirse otra cuenta.