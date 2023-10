Hermana de Choché Romano le quiere seguir los pasos en algo en lo que no cualquiera destaca

Choché Romano y Nathalia Romano tienen gustos en común.

El comediante y presentador Choché Romano anunció hace unas semanas que haría uno de sus últimos shows de “Stand Up Comedy” del año, con una invitada muy especial para él: nada más y nada menos que Nathy, su hermana menor, quien pareciera que le quiere seguir los pasos y hará su debut en uno de esos espectáculos.

Esto sin duda que nos sorprendió, pues no sabíamos que la colocha también tenía talento para hacer reír a los demás.

En La Teja hablamos con Nathalia Romano y nos contó todos los detalles sobre su presentación.

“Es la primera vez que voy a participar en un show de comedia haciendo la apertura de la actividad de Choché ¡Ay mamá, ya no somos dos!. La verdad estoy muy contenta, tengo nervios, y una expectativa muy grande, porque no es lo mismo tener la confianza de vacilar con amigos y con familiares, que con la gente de afuera”, comentó.

La colocha es periodista y mercadóloga, pero desde hace tres años que nació su bebé se ha dedicado a ser mamá y con esta nueva aventurar se siente con una gran responsabilidad porque tiene que ser muy profesional; además agregó que este podría ser el inicio de algo bueno.

“Todos empezamos desde el miedo al éxito”, dijo.

Y sin miedo al éxito, Nathy nos puntualizó que la idea de que ella abriera el show fue porque sus familiares la impulsaron.

“En reuniones familiares yo siempre salgo con algún chiste, y mis conocidos siempre me decían que tenía que abrirle un show a Choché, esta vez acepté porque me insistieron demasiado”, agregó.

Romano siente muchísima admiración por su hermano, ya que tiene más de 15 años de experiencia; además de que sus shows son un éxito.

“Yo sería feliz siguiéndole los pasos a mi hermano. Nosotros tenemos una diferencia de un año y tres meses en edad, pero tenemos mucho en común y es que toda la vida hemos tenido los mismos amigos, todavía escuchamos las mismas canciones y de hecho en el cole nos decían los gemelos fantásticos, yo estaría muy orgullosa que me digan que me parezco y que soy igual de buena en la comedia que Choché” ,confesó.

Nathy dijo que su hermano en este momento es su jefe, pero también su consejero.

“Mi hermano me dice que me vaya al grano con lo que voy a decir, que no redondee las cosas. Unas semanas antes del show me dijo que nos vamos a reunir con la familia y amigos para ensayar las líneas que me tocan. Yo solo me dejo guiar y dejo que siempre revise lo que voy escribiendo”, dijo.

Además, la macha agregó que no solo recibe consejitos de su hermano, sino también del comediante Rigoberto Alfaro “Gallina”, quien también es bastante experimentado en el tema de la comedia.

Naty Romano será la invitada especial de su hermano. Cortesía

“Ambos me dan los mismos consejos, hay que hacer líneas que hagan reír a la gente, la mayoría de cosas que se cuentan, son las que nos pasan, que causan gracia”, dijo.

En cuanto al apoyo familiar, Romano comentó que su esposo con quien tiene varios años de casada, está fascinado con su debut.

“Mi esposo es mi apoyo incondicional, siempre me dice que soy la mejor y que esta apertura debió pasar hace mucho tiempo”, añadió.

Este show será en el Auditorio Nacional el próximo 3 y 4 de noviembre y desde ya se está preparando.

“Desde que me dieron la noticia estoy estudiando las líneas dos veces por semana, siempre ando las notas del show en el celular, entonces si digo algo que me causa risa o si la gente me cuenta algo bueno, lo anotó”, explicó.

Nathalia Romano será la invitada especial del Stand up Comedy de ¡Ay mamá ya no somos dos!. Cortesía.

Asimismo, comentó que parte de su presentación abarca temas de exnovios, situaciones de la maternidad, la llegada de su esposo a su vida y situaciones de familia.

Choché le da consejos a su hermana previo al show.

Si en este primer show le va bien, cree que su hermano la va a llamar para otras presentaciones.

“Mi hermano es exigente en su área de trabajo, por eso me estoy preparando muy bien. Sería bonito que si todo camina puros dieces en el futuro podamos hacer una gira nacional de los hermanos Romano en vivo”, agregó.

Significado de la comedia

Para Nathalia Romano un comediante es una persona que vive, respira y hace que su corazón vibre a través de la risa de los demás.

“Me encanta hacer reír a la gente, no hay cosa que me haga más feliz que la gente se ría con las cosas que digo, ya que son frases sin filtro, es por eso que para el show espero familiarizarme con el público”, comentó.

Previo al show, la macha dijo que su mayor amuleto era Dios y que antes de entrar al escenario se va a encomendar a él, para que todo le salga bien; además dijo que se iba a pegar un bailecito antes de comenzar para ganarle a los nervios.