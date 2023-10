La hermana de Choché Romano habló sobre las cirugías estéticas y hizo una confesión que nadie esperaba

Nathalia Romano le había contado a sus seguidores que en agosto había perdido 22 kilos. Captura

Nathalia Romano dejó con los pelos parados a sus seguidores después de dejar clara su opinión sobre las cirugías estéticas.

La colocha siempre juega el típico juego de preguntas en su cuenta de Instagram, en el que interactúa con sus fieles seguidores, ya que tienen la opción de dejarle algunas consultas.

“¿Te operarías? ¿Hay miedo?”, le consultó una de sus seguidoras.

A lo que Romano abiertamente le respondió: “No padezco de miedo, mucho menos operarme para verme más hermosa de lo que ya soy. Me operaría, y estoy deseando la abdominoplastía, pero también estoy en el proceso de agarrar disciplina en el gimnasio, un día a la vez. Ya estamos ahorrando para la operación porque es una operación de más de 5 mil dólares y me estoy preparando psicológicamente, para que después de la operación no salga corriendo del gimnasio”.

Así mismo, recalcó que ella no le tenía miedo a las cirugías más bien aconsejó a sus seguidores.

“Si usted se tiene que morir se muere hasta con un vaso de agua, así que quítense esa palabra de su vida, de su léxico y de su mente”, agregó.

Recordemos que la guapa en el mes de agosto estaba con una sonrisa de oreja a oreja, ya que se había armado de voluntad y había perdido 22 kilos que tenía de más.

Y aunque la guapa luce bastante bien, en algún momento se quiere dar ese gustico.