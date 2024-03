Hermana de Johanna Solano afirma que perdió algo por “culpa” de la exmiss Costa Rica

Ileana Quirós abrió su corazón para contar un tema que tenía bien guardado. captura

Ileana Quirós, hermana menor de Johanna Solano, abrió su corazón para contarle a sus seguidores un tema que se tenía guardado desde hace mucho tiempo.

La guapa compartió un video mediante su cuenta de Instagram, donde se ve haciendo varias actividades con la exreina de belleza.

“Hola, mi nombre es Ileana Quirós, y sí soy la hermana de Johanna Solano, muchos la conocen porque es actriz, presentadora, triatleta y básicamente todo lo hace bien, ganó Miss Costa Rica, y ha ganado muchos eventos más”, dice Ile en el video.

Para Quirós, ser la hermana de Joha es una de las mejores cosas que le han pasado en la vida, pero afirmó que todo tiene un peso por detrás.

“La amo con todo mi corazón, pero todo tiene un peso por detrás, como perder mi identidad, y pasar de ser Ileana Quirós a ser la hermana de Johanna Solano”, expresó.

Ile contó que la gente siempre tiene expectativas de ella, para ver si es igual que su hermana: modelo, triatleta y si entrena lo mismo que ella.

“Algunas veces sí me pongo a pensar en todo lo que aún no he logrado y en quién soy, además de ser la hermana de Joha, yo le voy a decir una cosa cada quien va a su paso y nosotros no vinimos a cumplir las expectativas de la gente, vinimos a ser felices, a disfrutar de esta vida y a ser quien realmente somos”, concluyó.

Johanna Solano y su hermana menor Ileana Quirós. Captura

Ante esto, Joha respondió y le expresó que la amaba con todo el corazón.

“En el fondo siempre seremos esas hermanitas de barrio, naciones unidas, las que compartían camarote en nuestra casita de madera. No hay nadie que me conozca como tú y gracias a tu apoyo de toda la vida es que somos, lo que somos. ¡Qué importan los demás, al fin de todo sos mi “Nani”! Y los que sí importan si vemos todo lo que sos”, respondió Joha.