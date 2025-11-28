Farándula

Hermana de Laura Ortega pasa por un momento de gran felicidad en su vida: “Un sueño”

Daniela Ortega es la hermana menor de Laura Ortega

Por Manuel Herrera

Daniela Ortega, la hermana menor de Laura Ortega, está viviendo uno de los momentos más felices y románticos de su vida.

La joven, quien es profesional en terapia respiratoria, dejó oficialmente la soltería luego de recibir una propuesta que llevaba tiempo esperando: la de noviazgo.

Daniela Ortega es igual de bella que su hermana Laura Ortega. Fotografía: Instagram Laura Ortega. (Instagram/Instagram)

La sorpresa que la dejó sin palabras

Dani fue sorprendida este jueves durante un paseo a la playa, donde su ahora galán le preparó un escenario muy romántico y especial para la propuesta.

La guapa compartió un video del instante exacto en que abrió la puerta de la habitación del hotel y se topó con una sorpresa llena de detalles.

La sorpresa que le dieron a la hermana de Laura Ortega

Rosas, queque y una pregunta mágica

Al entrar, encontró un camino de rosas que la guiaba hacia una mesa preparada especialmente para ella. Allí la esperaba un queque en forma de corazón con la pregunta: “¿Quieres ser mi novia?”.

Junto al queque había un hermoso ramo de rosas rojas y la mesa lista para lo que parecía ser una cena romántica.

Un sueño. Te amo muchísimo”, escribió Daniela en la historia que compartió sobre este momento tan especial.

A Daniela Ortega, la hermana menor de Laura Ortega, le pidieron la mano con este singular detalle. Fotografía: Instagram Daniela Ortega. (Instagram/Instagram)

El sí que selló la noche

En otra publicación, mostró una foto en blanco y negro del queque y luego subió un breve video donde aparece junto al hombre que desde este jueves se convirtió oficialmente en su novio.

La pareja celebró sus primeros minutos como enamorados en un jacuzzi, brindando con copas en mano y disfrutando del inicio de esta nueva etapa juntos.

Daniela Ortega, la hermana menor de Laura Ortega, disfrutó así sus primeros minutos como "novia". Fotografía: Instagram Daniela Ortega. (Instagram/Instagram)

Desde La Teja, les deseamos muchas felicidades a los nuevos tortolitos.

Laura OrtegaDaniela Ortegacantantes costarricenses
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

