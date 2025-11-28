Hermana de Laura Ortega pasa por un momento de gran felicidad en su vida: “Un sueño”

Daniela Ortega, la hermana menor de Laura Ortega, está viviendo uno de los momentos más felices y románticos de su vida.
La joven, quien es profesional en terapia respiratoria, dejó oficialmente la soltería luego de recibir una propuesta que llevaba tiempo esperando: la de noviazgo.
La sorpresa que la dejó sin palabras
Dani fue sorprendida este jueves durante un paseo a la playa, donde su ahora galán le preparó un escenario muy romántico y especial para la propuesta.
LEA MÁS: Laura Ortega presume a su guapísima y espectacular hermana menor, Daniela Ortega
La guapa compartió un video del instante exacto en que abrió la puerta de la habitación del hotel y se topó con una sorpresa llena de detalles.
Rosas, queque y una pregunta mágica
Al entrar, encontró un camino de rosas que la guiaba hacia una mesa preparada especialmente para ella. Allí la esperaba un queque en forma de corazón con la pregunta: “¿Quieres ser mi novia?”.
Junto al queque había un hermoso ramo de rosas rojas y la mesa lista para lo que parecía ser una cena romántica.
“Un sueño. Te amo muchísimo”, escribió Daniela en la historia que compartió sobre este momento tan especial.
LEA MÁS: Fernán Faerron saca a relucir su lado menos conocido en un día muy especial para él y Laura Ortega
El sí que selló la noche
En otra publicación, mostró una foto en blanco y negro del queque y luego subió un breve video donde aparece junto al hombre que desde este jueves se convirtió oficialmente en su novio.
La pareja celebró sus primeros minutos como enamorados en un jacuzzi, brindando con copas en mano y disfrutando del inicio de esta nueva etapa juntos.
Desde La Teja, les deseamos muchas felicidades a los nuevos tortolitos.