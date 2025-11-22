Farándula

Fernán Faerron saca a relucir su lado menos conocido en un día muy especial para él y Laura Ortega

Esposos celebran este 21 de noviembre un año del día que sus vidas cambiaron para siempre

Por Manuel Herrera

Fuera de una cancha de fútbol, Fernán Faerron es pura ternura y amor. Al menos así lo demostró el exjugador del Club Sport Herediano este viernes, al mostrar su lado menos conocido y más “cosi” en un día muy especial para él y su esposa, Laura Ortega.

El matrimonio está celebrando este 21 de noviembre un año desde que la vida les cambió para siempre. Elisa, el retoño de la pareja, está celebrando su primer añito.

Laura Ortega deja ver el lado menos público de su esposo Fernán Faerron

Videos “lo cantaron”

Laura compartió videos y fotos de todo lo que prepararon para festejar a su princesa, sacando a relucir el lado menos conocido del deportista.

En un video de TikTok, Laura mostró cómo ella y Fernán transformaron la sala de su casa, llenándola de globos, guirnaldas, regalos y otros detalles muy especiales para su amada Elisa.

También llamó la atención el gran regalo que le dieron a su hijita: un carro Mercedez-Benz color rosa que ya Eli disfruta paseando para arriba y para abajo mientras su papá lo conduce con el control remoto.

Laura Ortega y Fernán Faerron tomaron tierna decisión a dos meses de ser papás
Laura Ortega y Fernán Faerron se convirtieron en papás el 21 de noviembre del 2024. (Instagram)

Carta desde el corazón

“Mi queridísima Eli, hace un año que llegaste a nuestras vidas a transformarnos por completo. Te anhelé y soñé por mucho tiempo. Oré y manifesté por tu vida y tenerte aquí conmigo aún se siente irreal porque sos el sueño más grande hecho realidad. Gracias a vos soy la mujer que siempre soñé ser. He crecido y aprendido a tu lado y sos el tesoro más grande que tengo”, dijo Laura en un mensaje que dedicó a su hija en otro video que compartió en Instagram.

