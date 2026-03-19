Hermana de Marilin Gamboa y su prometido se dieron este gran lujo antes de casarse

Las campanas de boda están próximas a sonar nuevamente en la familia de Marilin Gamboa, pues la hermana de la expresentadora de Teletica está a pocos días de caminar al altar.

Alicia Gamboa, más conocida como Pia, se comprometió hace un año con su novio, Felipe Muñoz, y antes de la boda la pareja decidió cumplir uno de sus mayores sueños juntos, dejando claro que el esperado “sí, acepto” está cada vez más cerca.

Pia Gamboa, hermana de Marilin Gamboa, y su prometido Felipe Muñoz se comprometieron en el 2025. (redes/Instagram)

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Viaje de ensueño antes del “sí, acepto”

Fue Pia quien compartió en las últimas horas el especial momento que vive con su futuro esposo. Los enamorados se encuentran de viaje por Japón y Corea del Sur, donde están escribiendo los últimos capítulos de su historia como novios.

“Hace un año nos comprometimos y vinimos a celebrar el aniversario de comprometidos. Fue nuestra despedida de solteros juntos. Antes de casarnos nos tropezamos con un viaje a Japón y Corea”, contó la guapa familiar de la exfigura de canal 7.

Pia Gamboa contó que se fue de viaje con su futuro marido antes de casarse. (Instagram/Instagram)

Un momento romántico en Tokio

Uno de los instantes más especiales del viaje ocurrió en Tokio, donde Felipe sorprendió a Pia con una velada inolvidable.

La celebración se realizó en un exclusivo restaurante con vista a la ciudad y a la emblemática Tokyo Tower, lo que hizo aún más mágico el momento.

“Felipe lo organizó todo de sorpresa y yo no puedo de la emoción al saber que mi futuro esposo sea tan detallista. Aún no nos casamos y ya estamos cumpliendo nuestro mayor sueño juntos”, expresó Gamboa.

Pia Gamboa aseguró estar cumpliendo sus sueños junto a su futuro marido. (Instagram/Instagram)

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“Estamos doblemente comprometidos”

Durante la romántica cena, Felipe volvió a entregarle el anillo de compromiso a Pia, gesto que no pasó desapercibido para los presentes en el lugar.

Según contó la futura novia, varios comensales fueron testigos del momento y no dudaron en unirse a la celebración.

“Todos aplaudieron, abrieron botellas de champán y nos abrazaron. Estamos doblemente comprometidos”, relató con emoción.

La boda ya se siente cerca

Aunque Pia no reveló la fecha exacta en la que se convertirá en esposa de Felipe, sus propias palabras dejan entrever que el gran día está muy próximo.

El viaje, las sorpresas y la emotividad del momento reflejan que la pareja está afinando los últimos detalles antes de dar el paso más importante de su relación.

Pia Gamboa contó el romántico gesto de su galán a un año de comprometidos. (Instagram/Instagram)

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