View this post on Instagram

Grax a la misericordia de Dios y las oraciones de ustedes mi hermano @fabianofficialpr ya despertó y se encuentra fuera de peligro estable les agradezco en el alma la fuerza que nos an dado tanto a mi a el y a mi familia en este momento tan dificil donde casi lo perdemos lastimosamente perdió una de sus extremidades pero lo tenemos con vida que es lo importante y positivo con ganas de seguir luchando estamos necesitando donantes de sangre!!! Contacte al Banco de sangre de centro médico. Estamos dentro del centro médico al lado de la cafetería el cafecito. Tel: 787 777-3535 Ext 6550,6555 Horario:lunes a sábado de 8 a.m. 5 p.m. Domingo de 8 a.m. 2 p.m. ***Importante Traer *identificación con foto *no antibiótico, no medicamentos para ninguna infección *bien alimentados *bien hidratados Cualquier pregunta nos pueden llamar y se la contestaremos Gracias!!! Desir que es para Fabian Reyes Rosado los amo gracias a todos la Fe mueve montañas y mi hermano está agradecidos con todos