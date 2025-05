Hermano de Ítalo Marenco confesó que mujer casada jugó con sus sentimientos y que se sintió utilizado

Daniel Marenco (derecha) es uno de los hijos de los actores Álvaro Marenco y Roxana Campos. (Rafael Murillo)

Daniel Marenco, hijo de los fallecidos actores Álvaro Marenco y Roxana Campos, hizo un video en la plataforma TikTok para contar que está sufriendo por amor luego que una mujer casada jugara con sus sentimientos.

El hermano del presentador, Ítalo Marenco, habló de la situación sentimental que está viviendo para evidenciar que los hombres también sufren por amor.

“Hay algo que quiero manifestar y es que los hombres también lloramos y los hombres también sufrimos abusos y los hombres también sufrimos cosas horribles”, empezó diciendo.

Marenco confesó que acaba de pasar “cosas espeluznantes” por culpa de una mujer casada, que es de “la alta sociedad”, quien lo enamoró y lo terminó hace unos días.

“Una mujer que estando casada, me escribió 1.200 páginas de chats durante cuatro meses. Esta persona es muy educada, de la alta sociedad costarricense; yo estaba filmando una película en un periodo y ella se me acercó por esa razón. Quiero decir esto porque esta persona me llegó a pedir matrimonio, estando casada, me dio un anillo de compromiso, me ilusionó, me ofreció el cielo y la tierra y yo, por mi situación de vulnerabilidad socioeconómica, por mi situación de artista costarricense, siempre necesito trabajo, siempre estoy en busca de trabajo en lo que sea, y esta persona me prometió estabilidad, apoyo en lo laboral, en lo emocional y en el amor, pero la realidad de las cosas es que fui una persona utilizada al final”, mencionó.

Daniel Marenco habló sobre una decepción amorosa

Marenco agregó que está viviendo un momento de depresión muy fuerte desde que ella lo dejó y que fue víctima de “abuso sicológico, agresión sicológica” y que no sabe qué hacer porque se enamoró de esa persona.

Además, explicó que quiso hacer pública su situación porque es bueno hablar de lo que se siente, e invitó a los hombres a abrir “un debate” sobre este tema porque está convencido de que no es el único que ha sufrido por una mujer.

“Los hombres también sufrimos y a los hombres también nos usan. Pocas veces uno en la vida se enamora; yo me enamoré totalmente de esa persona y yo jamás iba a pensar que me iban a dar un anillo de compromiso, y esta persona me aseguraba y me juraba que se iba a divorciar de su esposo, con lo cual yo siempre respeté eso, fui cauteloso, no me metí en nada y, al final, esta persona salió con una cosa tan espantosa, tan hiriente, tan fuerte que yo no lo puedo procesar.

“Si hay un hombre que ha pasado lo mismo que yo, me gustaría que algún día alguien comente porque es bueno hablar las cosas porque los hombres también sufrimos”, concluyó.

Daniel Marenco volvió a hablar de su depresión

Algunos de sus amigos le dejaron varios consejos en los comentarios del video y este lunes volvió a hacer otra publicación en la que aclaró que no estaba con ella por su condición socioeconómica.