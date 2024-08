Ítalo Marenco se jaló un nuevo tortón en pleno programa en vivo ¿y esta vez qué hizo?

Ítalo Marenco es uno de los presentadores del programa Giros, de canal 6.

El presentador Ítalo Marenco puede rajar que es el rey de las tortas en Giros, de Repretel.

El machote se jaló un nuevo tortón en el programa en vivo, de este viernes, que es de no creer, y quedará para siempre en la historia del canal.

Resulta que al espacio llevaron un enorme dinosaurio, así como un pequeño Jeep y al presentador le dio por conducir el carro y darse una vuelta por el jardín del canal junto con su compañero Rafa Pérez.

Como es típico en él se puso a payasear mientras manejaba y terminó chocando el vehículo.

“¿Eso quién lo paga el canal o usted?”, dice el invitado y dueño del carro al escuchar el bombazo.

Ítalo Marenco se jalón un tortón en Giros

Aunque el impacto como tal no se vio en cámaras, sí se escuchó bien fuerte y las caras de asombro, de susto y de vergüenza que hicieron Charlyn López y Maricris Rodríguez evidenciaban que Ítalo se había jalado un tortón.

Al final, mostraron como quedó de hundido el “mataburros” del carro y entre risa nerviosa solo se escuchó al presentador decirle al señor “ahora hablamos”.

Ítalo Marenco chocó este carro mientras estaban en el programa Giros en vivo.

LEA MÁS: Ítalo Marenco no supera una de las mayores tortas que se jaló en televisión

¿Le pagará el arreglo?

Conversamos con Ítalo al terminar la revista matutina de canal 6 y aseguró que solo a él le pasan esas cosas por andar de “atarantado”.

Según explicó, fue que el pedal del acelerador se le quedó pegado y no pudo evitar pegar contra una estructura del edificio de Repretel.

El dueño del carro mostró el tortón que se jaló el presentador.

“Gracias a Dios no pasó mucho porque, qué mameyazo, se quedó pegado el pedal de acelerador y pegué contra el muro”, dijo entre risas.

Marenco contó que cuando ya no estaban al aire conversó con el dueño y le dijo que él se haría responsable del arreglo, pero que él le dijo que no se preocupara que lo dejaran así.

Los demás presentadores de Giros estaban que se morían de la vergüenza al ver el tortón que se jaló Ítalo Marenco. (Instagram)

“Él superbuena gente. Lo bueno es que tenía mataburros, entonces el choque se dio en el mataburros, no tocó el carro en sí, y como solo era la pieza de metal yo le dije que se la pagaba, pero él me dijo que no, que solo le daba vuelta al pedacillo de metal y listo”, contó.

Cómo olvidar cuando en agosto de 2021 metió las de andar en una entrevista en vivo que le hizo a una señora y su acompañante, un muchacho mucho más joven que ella, a quien el presentador confundió como hijo cuando en realidad era su pareja.

Así quedó el mataburros del carro..

Dicho video se volvió viral en cuestión de horas y no dudamos que ahora este también circule por todas las redes sociales.