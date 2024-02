Ítalo Marenco no supera una de las mayores tortas que se jaló en televisión

Ítalo Marenco es uno de los rostros más famosos de Repretel. (Instagram)

Tan grande fue la torta que se jaló Ítalo Marenco en televisión nacional, en agosto del 2021, que el presentador de Repretel todavía no supera el incómodo momento.

Esa vez Ítalo metió las de andar en una entrevista en vivo que le hizo a una señora y su acompañante, un muchacho mucho más joven que ella, a quien el presentador confundió como hijo cuando en realidad era su pareja.

Aquella situación dio mucho de qué hablar, porque se dio en medio de los filones que se hacían buscando en clínicas y hospitales las vacunas contra el covid-19.

El momento quedó en el libro de anécdotas de Marenco, a quien no dejan de vacilar con eso.

Pero este miércoles fue un TikTok el que le recordó al galán de la televisora de La Uruca su momento “trágame tierra”.

Marenco compartió en las historias el meme donde una mujer de 76 años recibe un romántico gesto de su galán de 19.

“¡Qué viva el amor, siempre lo he dicho! Si alguien los conoce, me pasan el contacto”, escribió haciendo referencia a aquel incómodo 12 de agosto del 2021.

Ítalo Marenco recordó su gran metida de las de andar en televisión nacional. (Instagram)

Un año después de eso, Ítalo Marenco dijo a La Teja que le sorprendió que su metida de las de andar se hiciera viral y que le pidieran entrevistas de televisoras de otros países para hablar del asunto.

“Terminé la entrevista y sentí que no había pasado nada, cuando abrí el celular tenía mil chats, todo mundo muerto de risa. Cuando hablé con la señora, me dijo que le pasaba frecuentemente, entonces que no pasaba nada, que era normal. Pero hasta a ellos les fue bien porque una marca de motos les dio una y como que todo se dio para bien”, había referido Marenco en aquella oportunidad.

Ítalo Marenco en su momento más viral de la vida.

